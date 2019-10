Vana-Narva maketti ähvardab tükeldamine

Vana-Narva maketi autori Fjodor Šantsõni viimane tööpäev Narva arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ametis on 8. november. Tema töökoht pidi kaduma juba kevadel alanud suurkoondamiste käigus, kuid et maketi eksponeerimise asukohta polnud leitud, hoiti ka Šantsõnit tööl. Nüüd, nagu kinnitab meister, jääb ta tööta, kuid lahkudes kavatseb ta kaasa võtta suurema osa maketist.

"Kui linn midagi ette ei võta, siis võtan ma kaasa oma osa maketist, see on praktiliselt kogu alus. Linnale jääb see osa, mille ma linna palgal töötades valmistasin. Minu hinnangul on Narva linn saavutanud topeltvõidu - saab minust lahti ja maketist ka. Linnaametnikud on otse öelnud, et polnud Fjodorit, polnud probleeme. Probleemid tekkisid Fjodori tulekuga," rääkis Šantsõn.

Alates kevadest, mil makett pidi remondiootel raekojast välja kolima, on linnal olnud mitu ideed miniatuursele Narvale asupaiga leidmisel. Linnavolikogu pakkus lahendusena erakätes oleva mööblivabriku renoveeritud ruume, Narva muuseum oma kunstigaleriid ja linnavalitsus püüdis maketti koos meistriga üle anda Narva Linna Arenduse sihtasutusele. Fjodor Šantsõn viimase pakkumisega nõus polnud, sest selle tingimuseks oli kõigepealt maketi kinkimine linnale ja alles siis töölepingu sõlmimine.

"Ma ei usu neid. Kui ma maketi neile kingin, milleks siis mind vaja on?" ütles Fjodor Šantsõn. Ta ei avalda, kuhu ta suurema osa maketist üle tahab viia, kuid tunnistab, et karpides laguneb makett paari aasta jooksul.

Narva muusumi direktori Ivo Posti arvates kujutab praegune olukord maketi säilimisele suurt ohtu

"Kui üks tervik, nagu see makett praegu on, ära lõhkuda, ühe osa ostab keegi ära, üks osa pannakse kuskile välja, kolmas osa pannakse kuskile riiulile jne, siis mida aeg edasi läheb, seda suurem on risk, et see makett ei saa enam mitte kunagi omavahel kokku, ükskõik mis see põhjus on. Ja ei saa ju mööda vaadata ka tõsiasjast, et meister Šantsõn on juba eakas mees, mis tähendab seda, et mida aeg edasi, seda väiksem on ka tõenäosus, et tema selle uuesti kunagi kokku paneb ja edasi arendab. Oht on suur," rääkis Posti.

Narva linnavalitsus Fjodor Šantsõni koondamist ja maketi jagamist enne linnapea puhkuselt saabumist tuleval nädalal ei kommenteeri.