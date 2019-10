Narva linnapea Aleksei Jevgrafov ütles Vana-Narva maketi autori Fjodor Šantsõni koondamisest rääkides, et mees on kaks aastat linnalt mitte millegi tegemise eest palka saanud.

Narva linnavalitsus koondab Šantsõni alates 8. novembrist ning esmaspäeval ütles meister, et lahkudes võtab ta kaasa ka osa enda tehtud Vana-Narva maketist. Linnale jääb see osa, mille ta linna palgal töötades valmistas, kirjutas ERR-i venekeelne portaal.

Jevgrafovi sõnul töötas Šantsõn koosseisuvälise töötajana arhitektuuriosakonnas ja novembrist koondatakse ka teised niisugused töötajad. Šantsõnile pakuti linnapea sõnul välja ka teistsugust koostöövõimalust ja üritati olukorrale lahendust leida.

"Leppisime mitu korda kokku, aga iga kord taandus ta kokkulepitust. Seekord ütlesin talle, et tehku oma ettepanek. Selle ta ka tegi. Me kaalusime seda, kuna see sõltus linna rahalistest võimalustest, sest ta küsis riigi keskmist palka, lisaks oli probleem ruumide leidmisega. Nende küsimuste lahendamine võttis aega. Jõuti põhimõttelisele otsusele, et ta läheb tööle sihtasutusse Narva Linna Arendus, et saada töötasu, mida ta ise küsis," rääkis Jevgrafov.

Siiski otsustas Šantšõn pakkumisest loobuda. Ta ütles, et linnavalitsuse soovi kohaselt pidanuks ta neile 1. septembriks maketi üle andma, siis puhkusele minema ja alates 1. oktoobrist nende juures tööle asuma.

"Esiteks, ma ei usu neid. Kui ma neile selle maketi kingin, milleks mind neile vaja? Loogiline, see on lihtsalt loogiline," lausus maketi autor.

Narva linnapea pidas Šantšõni käitumist üllatavaks ja kinnitas, et linn oli valmis koostööd jätkama.

"Vaja oli ainult töölepingut muuta, et sinna mõned uued ülesanded lisada, sest praegu on tema töölepingus ainult üks funktsioon: panna kokku Vana-Narva makett, millega ta pole kaks aastat tegelenud. Olgem ausad, ta sai linnalt kaks aastat eimillegi eest palka," lausus Jevgrafov.

Lahendamata on ka küsimus, kuhu Vana-Narva makett tulevikus paigutatakse. Alates kevadest, mil makett pidi remondiootel raekojast välja kolima, on linnal olnud mitu ideed miniatuursele Narvale asupaiga leidmisel. Linnavolikogu pakkus lahendusena erakätes oleva mööblivabriku renoveeritud ruume, Narva muuseum oma kunstigaleriid ja linnavalitsus püüdis maketti koos meistriga üle anda Narva Linna Arenduse sihtasutusele.

Šantsõn viimase pakkumisega nõus polnud, sest selle tingimuseks oli kõigepealt maketi kinkimine linnale ja alles siis töölepingu sõlmimine.