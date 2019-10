Ratase visiit New Yorki ja Washingtoni on plaanitud esmaspäevast reedeni. Riigikantseleist öeldi ERR-ile, et peaministri päevakavas on kinnitatud kohtumised kaubandusminister Wilbur Rossi ja aserahandusminister Justin Muzinichiga.

"Peaminister arutab USA administratsiooni ja kaubanduskodadega, kuidas tihendada kahe riigi vahelisi majandussuhteid, tugevdada Atlandi-üleseid suhteid, sh läbi Kolme mere algatuse," öeldi riigikantseleist ERR-ile.

Samuti kohtub Ratas pankadega, et arutada koostööd finantssektoris. Plaanis on külastada senatit ning pidada ettekanne American Enterprise Institute mõttekojas.

Peaministrit saadab visiidil äridelegatsioon, kellest suurema osa moodustavad Eesti IT-ettevõtjad. Lisaks äridelegatsioonile on visiidil ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Repsil ja Ratasel on plaanitud ühine kohtumine näiteks Ameerika Teaduste Akadeemia presidendi Marcia McNuttiga.

New Yorgis kohtuvad peaminister Ratas ja haridusminister Reps ka ÜRO peasekretäri Antonio Guterresiga.