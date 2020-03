Tippkohtumine ja ärifoorum, mille raames on Eestisse oodata mitmete Euroopa riikide ja Ameerika riigipäid, äriliidreid ning tippametnikke, toimuvad 19.–20. oktoobril 2020, ütles sündmuse pressiesindaja Uko Urb ERR-ile.

"Kuivõrd mõjutab hetkeolukord osalejate nimekirja, on täna veel vara öelda. Edasilükkamisega pidasime loomulikult silmas ka nende huve ning et oleks võimalik turvaliselt sündmusel osaleda. Töö inimeste kutsumisega igatahes jätkub," rääkis Urb tippkohtumise võimalike osalejate kohta. "Otsus sündmus edasi lükata oli globaalset kriisiolukorda arvestades ainuvõimalik. Ennekõike on tähtis tagada inimeste heaolu ning ohutus ja panustada koroonaviiruse leviku tõkestamisse," lisas Urb.

Samuti tunnistas ta, et praegune pandeemia mõjutab eeldatavasti ka tippkohtumise ühisdeklaratsiooni sisu, kuid täpsemalt on sellest veel vara rääkida.

President Kersti Kaljulaid märkis pressiteate vahendusel, et tippkohtumise korraldajad jälgivad aktiivselt maailmas toimuvat. "Koroonaviiruse levik näitab, et riigid peavad omavahel oskama ja suutma koostööd teha. Praeguse kriisi järel on investeeringud Kolme Mere piirkonda olulisemad kui kunagi varem. Transpordi- ja energiasektori taristu arendamine ning digilahendustes peituva potentsiaali rakendamine on uue majanduskasvu saavutamiseks kriitilise väärtusega," rõhutas president.

Kolme Mere algatuse koostööplatvormis osaleb 12 Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahel asuvat Euroopa Liidu liikmesriiki ja selle partnerriigid on ka Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa. Algatuse eesmärk on edendada koostööd eelkõige energia-, transpordi- ja digisektorite taristu arendamiseks.

Kolme Mere tippkohtumisel ja ärifoorumil olid lisaks Kolme Mere algatuse riikide presidentidele algselt oma osalemise kinnitanud näiteks Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) peadirektor Kristalina Georgieva, Ameerika Ühendriikide energiaminister Dan Brouillette, Euroopa Komisjoni transpordivolinik Adina Valean ning Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier.

Tippkohtumine ja ärifoorumil oli kavas arutada selle üle, millise taristuinvesteeringud aitavad tagant tõugata piirkonna majanduskasvu, kuidas lõigata kasu tehnoloogilisest innovatsioonist ning vähendada Ida- ja Kesk-Euroopa mahajäämust Lääne-Euroopast ning kuidas ühendada Kolme Mere riikide energiavõrke omavahel ning ülejäänud Euroopaga.

Eestis toimuva tippkohtumise eripäraks on oodatult digiteemadele ning targale ühenduvusele keskendumine. "Kuna sündmuseni on veel päris palju aega, siis on võimalik, et tekib muudatusi ka programmis. Üldjoontes on riikidevaheline koostöö olulisem kui kunagi varem ning investeeringute toomine Kolme Mere piirkonda, muuhulgas uut majanduskasvu silmas pidades, äärmiselt oluline. Seega on planeeritav programm jätkuvalt suure väärtusega," ütles Urb.

Kolme Mere algatusega on tänaseks liitunud 12 riiki: Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari.

Varasema plaani kohaselt oleks Kolme Mere tippkohtumine pidanud toimuma 16.-17. juunini. Detsembris levisid ka spekulatsioonid, et Kolme mere tippkohtumisel võiks osaleda ka USA president Donald Trump, kes pärast seda saaks Eestis kohtuda oma Venemaa kolleegi Vladimir Putiniga, kes osaleks 17.-19. juunini Tartus toimuval VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressil.

Trumpi saabumine välisivisiidile Euroopasse kaks nädalat enne 3. novembri presidendivalimisi oleks aga ülimalt ebatõenäoline.