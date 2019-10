Peamiselt räägiti Kolme mere algatusest ja rahapesuvastasest võitlusest, vahendasid ERR-i teleuudised.

Eestis palju tähelepanu pälvinud 5G-memorandumit ei ole veel allkirjastatud, kuid see võib juhtuda juba neljapäeval. Memorandumiga ühinemine võib muuta praktiliselt võimatuks Hiina ettevõtte Huawei tehnoloogia kasutamise 5G-võrkude rajamisel.

"Me oleme kindlasti julged selles osas, et kui 5G-d edasi arendada, siis see peab olema turvaline, see peab olema läbipaistev ja seda Eesti toetab. Täna ju 5G-d pakuvad rohkem kui üks riik ja mõned nendest riikidest asuvad ka Euroopas. Nii et see on üks koht, kus Eesti saab vaadata julgelt edasi," ütles peaminister ERR-ile.

"Nii erapangad kui ka föderaalreserv kui ka tänane kohtumine rahandusministeeriumis... kõin näitavad seda, et nad ütlevad, et Eesti on olnud väga õigel teel tehes neid otsuseid, see on positiivne. Kindlasti meie soov on siin jagada oma kogemust, saada ka nende kogemust. Meil on kindlasti väga lähedased koostöösuhted. Eesti on ju viimase kahe aasta jooksul võtnud ära kaks litsentsi. Üks on Danskelt, teine on Versopangalt. Me oleme alustanud juurdlusi läbi politsei ja prokuratuuri. Nii et need on väga konkreetsed sammud tegelikult. Et Eesti on muutnud... täna on riigikogus ka ettepanek tõsta trahve rahapesu osas. Ja minu jaoks on oluline ka see, et kui me vaatame mitteresidentide osakaalu Eesti pangandussektorist, siis see on vähenenud 20 protsendilt alla 10 protsendi. Kui me räägime offshore-ettevõtete osakaalust, siis see on langenud," selgitas Ratas Eesti samme rahapesuvastases võitluses.

Ratas kinnitas kolmapäeval kaubandusminister Rossi ja senati välissuhete komisjoni esimehe James Rischiga toimunud kohtumistel, et Ameerika Ühendriigid on ja jäävad Eesti jaoks asendamatuks liitlaseks ja partneriks, kellega on tugev side ja hea koostöö. Kolme mere algatus on suurepärane võimalus seda koostööd laiendada, uusi võimalusi avada ja rohkem riike kaasata, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo pressiteates.

"Eesti ja USA on samu väärtusi jagavad riigid, kes mõistavad maailma ees seisvaid väljakutseid sarnaselt," märkis peaminister kohtumisel kaubandusminister Wilbur Rossiga. Rääkides uutest võimalustest transatlantilise suhte tugevdamisel, tõi Ratas esile Kolme mere algatuse, mis on Aadria merd, Läänemerd ja Musta merd ümbritsevate riikide koostööformaat edendamaks majanduskoostööd.

"Euroopa Liidu 12 liikmesriiki ning Ameerika Ühendriike ühendava initsiatiivi eesmärk on ambitsioonikas. Olen veendunud, et uute energia-, transpordi- ja digiühenduste rajamine Euroopa põhja-lõuna suunalisel teljel süstib uut energiat Kesk- ja Ida-Euroopa riikide majandustesse ning aitab seeläbi kaasa Euroopa Liidu konkurentsivõime tõstmisele," kinnitas Ratas.

Peaminister tervitas Ameerika Ühendriikide aktiivset huvi algatuse ja sellest tulenevate võimaluste vastu. "Eesti on otsustanud järgmise Kolme mere tippkohtumise enda peale võtta. Meie eesmärk on suurendada osalevate riikide ja partnerite huvi ning saavutada aruteludel konkreetseid tulemusi," kinnitas ta.

Peaminister ja kaubandusminister kõnelesid ka Atlandi-ülestest kaubandussuhetest ja Eesti ettevõtete võimalustest USA turul.

Lisaks arutati kohtumisel senati välissuhete komisjoni juhi James Rischiga Venemaaga seotud küsimusi ja julgeolekupoliitikat. Rääkides julgeoleku- ja kaitsealasest koostööst tõi Ratas esile kahe riigi tihedad liitlassuhted. "USA pühendumus Eesti ja teiste Balti riikide julgeolekusse ja kaitsevõime arendamisse on olnud hindamatu väärtusega. Kinnitan, et Eesti võtab iseseisva kaitsevõime tugevdamist väga tõsiselt ning me jätkame vähemalt kahe protsendi SKP-st panustamist riigikaitsesse."

Kohtumisel aserahandusministri Justin Muzinichiga rääkis Ratas Eesti tegevusest rahapesuvastases võitluses. "Oleme pühendunud sellele, et meie finantssektor oleks tugev ja majanduskeskkond turvaline," kinnitas peaminister. Lisaks räägiti kohtumisel finantssektori tulevikust ning võimalike uudsete riskide ennetamisest.