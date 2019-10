Hiina miljardär kritiseerib Austraalia "süvariiki" ja "tumedaid jõude"

Huang Xiangmod süüdistatakse Austraalias deklareerimata tulus ning samuti on ta sattunud skandaali miljonite dollarite annetamise tõttu Austraalia kahe suurema erakonna poliitikutele.

Hiina rikkuril keelati Austraaliasse sisenemine varem sel aastal ja kohus on nõudnud tema varade külmutamist. Austraalia maksuamet (ATO) nõuab temalt 140 miljonit Austraalia dollarit.

"ATO peaks olema professionaalne valitsusagentuur teatava tõsiseltvõetavusega, kuid minus tekitab tõesti valu ja kurbust, et see on nüüd andnud järgi mingite teadmata tumedate jõudude survele," ütles ta.

Austraalia maksuamet on "minu poliitilise tagakiusamise tööriist", ütles Huang.

Hiinlasele anti esmaspäeval 21 päeva aega, et avalikustada oma rahvusvahelised varad.

Austraalia ringhääling ABC vahendas, et miljardäri varad külmutati septembris pärast seda, kui Huang hakkas maksuameti auditi käivitamise järel "ulatuslikult" raha üle mere liigutama.

Augustis esitati Huangile teise kaasuse raames süüdistus, et ta toimetas enne 2015. aasta valimisi 100 000 dollarit sularahas Tööpartei peakorterisse.

Huangi sõnul on tegemist "vaakumis loodud fiktiivsete lugudega".

Meedia, luureagentuurid, immigratsiooniamet ja maksuvõimud teevad "uskumatult sünergilist koostööd", ütles ta.

"Selline ühine, suuremõõtmeline jõupingutus poleks selgitatav ilma süvariigi osaluseta," ütles Huang.

Austraalia maksuamet juhtumit ei kommenteerinud.