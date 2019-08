Andrew Hastie võrdles ohtu Austraalia suveräänsusele ja vabadustele Prantsusmaa territooriumi kaotusega Saksamaale Teise maailmasõja algul.

"Nagu prantslased tollal, ei ole Austraalia märganud, kui mobiilseks meie autoritaarne naaber on muutnud," kirjutas ta ajalehes Sydney Morning Herald. "Järgmine kümnend paneb proovile meie demokraatlikud väärtused, meie liitlassuhted ja meie julgeoleku nagu ei kunagi varem Austraalia ajaloos."

Hastie lisas, et tema riik ei ole mõistnud kommunistliku ideoloogia rolli Hiina taristu ohjeldamatul rajamisel Aasia Vaikse ookeani regioonis, justnagu lääneriigid ei mõistnud omal ajal endise Nõukogude Liidu diktaatori Jossif Stalini motiive.

Peaminister Scott Morrisoni sõnul ei peegelda Hastie avaldus valitsuse vaateid, kuid lisas, et seadusandjal oli täielik õigus oma vaatenurka tutvustada. "Me soovime teha tihedat koostööd [Hiinaga] samal moel, nagu kõigi teistega piirkonnas," lausus ta ajakirjanikele Townsville'is.

Hiina suursaatkond Austraalias märkis, et Hastie paljastas oma külma sõja mentaliteedi ja ideoloogilise kallutatuse ning kahjustas Hiina-Austraalia suhteid.

"Ajalugu on tõestanud ning tõestab jätkuvalt, et Hiina rahumeelne areng on maailmale võimalus, mitte oht," ütles saatkonna pressiesindaja oma avalduses.

"Me kutsume teatud Austraalia poliitikuid üles võtma eest oma "värvilised prillid" ning vaatama Hiina arenguteele objektiivselt ja ratsionaalselt."

Austraalia on soovinud säilitada traditsioonilist julgeolekukoostööd Ühendriikidega ning suhteid suurima kaubanduspartneri Hiinaga. Seda tasakaalu aga on üha raaskem hoida ajal, mil Washington ja Peking võitlevad mõjuvõimu pärast Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas.

Kuigi Canberra on püüdnud hoiduda Pekingit vihastamast, on suhteid viimasel ajal varjutanud tülid inimõiguste üle ning Austraalia otsus keelata julgeolekukaalutlustel Hiina tehnoloogiahiiu Huaweil osaluse oma 5G võrgu rajamisel