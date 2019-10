Rapla sai uue tervisekeskuse

Tervisekeskus rajati Rapla haigla vanasse peamajja. Kuigi ehituse käigus tuli ootamatult välja vahetada vahelaed ja remont pisut venis, on tervisekeskuse juhataja Kadri Luga ehitaja tööga väga rahul.

"Uued värsked kenad avarad ruumid, õhk tuleb sisse ventilatsioonisüsteemist, mitte akna vahelt. Saab kütet reguleerida soojemaks, vähemaks. Nii et kõik on väga hästi," rääkis Luga.

Pealegi on Rapla üks neid linnu, kus perearstidest puudust ei tunta.

"Meil on perearstid praegu olemas. Meil on kuus nimistut, kokku kaheksa arsti ja meil on selles mõttes väga hea seis, et meil on kolm noort arsti siin tööl. Nimistu kohta on meil patsiente muidugi liiga palju, aga ehk saame leevendust," lausus Luga.

Perearst Andres Lasn sõidab Raplasse tööle Tallinnast, 28-aastane mees hindab kokkuhoidvat kollektiivi ja suurepäraseid töötingimusi.

"Ma ei oskagi midagi muud soovida - motiveeriv töötasu, kaugus Tallinnast ei ole suur. Isiklikult tulen siia igapäev Tallinnast, umbes 50 minutit sõitu, ei ole üldse probleemi, ei autoga ega rongiga," sõnas Lasn.