Eesti sai mullu Euroopast raha poole miljardi võrra enam, kui ise maksis

Kui tuua võrdluseks põhjanaaber Soome, siis nemad maksid ühisesse eelarvesse 580 miljonit eurot rohkem, kui vastu said.

Kuigi Eesti sissemaksed iga aastaga suurenevad vastavalt sellele, kuidas riigi jõukus kasvab, saab Eesti ka järgmisel eelarveperioodil Euroopa Liidust rohkem , kui ise annab.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna nõunik Erik Marksoo ütles ERR-ile, et väljamaksed riikidele on aastate lõikes erinevad ja sõltuvad sellest, millises programmi rakendusfaasis ollakse. Struktuurifondide planeeerimisfaasisi on väljamakseid vähem, programmi lõpupoole on väljamakseid rohkem ja positsioon parem.

"Kui lepiti kokku 2014-2020 eelarveperiood, siis selle kokkuleppe alusel sai Eesti iga sissemakstud euro ees vastu neli eurot Euroopa maksumaksjate raha," rääkis Marksoo.

"Järgmisel eelarveperioodil aastatel 2021-2027 Eesti netopositsioon halveneb ning nelja euro asemel jõuab Eestisse iga sissemakstud euro vastu tõenäoliselt alla kolme euro. Kindlasti ei muutu Eesti järgmisel perioodil ise veel netomaksjaks," kinnitas Marksoo.

Kõige rohkem väljamakseid tehakse struktuurivahenditesse ja põllumajanduspoliitikasse. Ühtekuuluvusfondide maksed moodustasid möödunud aastal näiteks 375,2 miljonit eurot, põllumajanduse otsetoetused 122,6 ja maaelu arengu fondi maksed 128 miljonit eurot.