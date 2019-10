Vene kohus pikendas USA eksmerejalaväelase vahi all hoidmist

Kohus tahab pikendada Whelani eeluurimisvanglas hoidmist 29. detsembrini, vahendas Reuters.

Whelan võeti Moskvas kinni eelmise aasta 28. detsembril. Talle esitati süüdistus spionaažis, mis võib tuua kaasa 10-20 aastase vanglakaristuse.

Moskva väitel tabati Whelan otse teolt. Mees ise aga eitab süüdistusi.

Whelani advokaat väitis aasta alguses, et kinnipidamisel leiti tema kliendi juurest andmeid, mis kätkesid riigisaladust.

"Võin vaid kinnitada, et kinnipidamisel leiti Whelani juurest andmeid, mis kätkesid riigisaladust. Kuid mil viisil need temani jõudsid, mida ta nendega tegema pidi ja kas Whelan teadis, et tal on salaandmeid, ei ole teada," ütles advokaat Vladimir Žerebenkov.

Whelan on ka Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Kanada kodanik ning ta palus kinnipidamise järel nende Moskva saatkondadelt abi.

Whelani vend David on öelnud, et endine merejalaväelane Paul läks Moskvasse pulma. Davidi sõnul palus pere abi USA kongressilt, saatkonnalt Venemaal ja välisministeeriumilt.