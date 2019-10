Nädala eest toimus maailma pikim ehk rohkem kui 19 tundi kestnud otselend New Yorgist Sydneysse. Lennuinstruktor Toomas Uibo kinnitas, et nõudlus niisuguse liini avamiseks on kindlasti olemas.

Uibo rääkis "Ringvaates", et kuigi seda lendu reklaamiti kui kommertslendu, oli tegemist pigem testlennuga, et selgitada välja pilootide ja pardatöötajate vastupidavust.

"Kütust oli neil isegi maandudes 70 minutit või rohkemgi. See pole probleem. Pigem on küsimus selles, kuidas piloodid ja pardapersonal hakkama saavad. Seal on kaks meeskonda, mis vahetuvad, seal on puhkeruumid. Küsimus on selles, kas nad puhkavad ennast selles keskkonnas välja," rääkis Uibo põhilisest probleemist nii pikal lennul.

Siiski oli tema sõnul rekordi mõttes tegemist märgilise lennuga.

Uibo usub, et nõudlust niisuguse lennu jaoks on. "Ma arvan, et nõudlus on olemas ja need inimesed, kes on nõus maksma seda raha, et otse lennata. Aga loomulikult nad tahvad ka mugavust saada," sõnas Uibo.

Kõigest kuu aja pärast võib aga pikima otselennu rekord puruneda. "Eks see on suures osas lennufirmadel ka turundusprojekt - sinu firma nimest räägitakse üle maailma. Tasub riskida," ütles Uibo.