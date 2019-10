Narkootiliste ainete nimekiri täieneb nelja ohtliku ainega

Binaca ja Fubinaca nimelisi kannabinoide reklaamitakse tarvitajatele kui seaduslikke narkootikume, aseainet kanepile ning neid on leitud erinevate kanepi ja sünteetiliste kannabinoidide segudes. Euroopas on nad põhjustanud kümneid surmajuhtumeid.

Eestis uue fentanüülina tuntud ainet müüakse erinevatel internetilehekülgedel teaduslikul eesmärgil kasutamiseks mõeldud ainena. Seda reklaamitakse kui seaduslikku narkootikumi, mille grammi hind internetist tellides on ligi 500 eurot.

Ka flualprasolaami turustatakse erinevatel internetilehekülgedel teaduslikul eesmärgil kasutamiseks mõeldud ainena. Internetis on aine hind 1000 eurot grammi eest. Tavaliselt kollaste tablettidena müüdavat ainet võidakse tarvitajat eksitades müüa ka tablettidena, millele on lisatud legaalse ravimi Xanax logo.

Need ained lisatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete esimesse nimekirja selleks, et piirata nende laiemat levikut ja kättesaadavust, sest nad ohustavad rahva tervist. Ainete tarvitajatel on muuhulgas tõsine oht neid üle doseerida, kuna ohutud annused ei ole teada.