Karnau ja Himma hinnangul jätkub valitsusliidus segadusi veel pikalt

"Olukord on nüüd kujunenud selliseks, et EKRE nädalavahetuse volikogu järel toimus sündmusi, et on minister Kingo ammu unustatud. Tuli ju avaldus, et seksuaalvähemuste huve kaitsvatele ühendustele ei tohi raha maksta ja Mart Helme teatas, et nemad enne uut ministrit ei nimeta, kui justiitsminister Raivo Aeg pole nimetanud neile sobivat peaprokuröri kandidaati. See kiskus üles tüli valitsusliidus, mis peaminister Jüri Ratas pidi siluma," rääkis Karnau.

EKRE ministrid on Karnau sõnul taas astunud üle nähtamatu joone ja nende käitumine on koalitsioonipartneritele Keskerakonnast ja Isamaaliidust olnud vastuvõetamatu.

"Tuleb hakata lahendama uut tüli, Kingo on juba eilne päev," rääkis karnau ja meenutas kuidas EKRE soovis vabaneda politseijuht Elmar Vaherist. "Nüüd minnakse laiamisega edasi."

Marju Himma sõnul on üheselt selge, et Kingol tuli amet maha panna seoses tema valetamisega riigikogu ees.

"See paneb EKRE tugeva surve alla ja lisaks on maaeluministril Mart Järvikul listeeria ümber käiv skandaal," rääkis Himma. "Ja see paistab EKRE puhul välja, et kui selline skandaal tuleb, siis hakatakse otsima, et keda saaks süüdistada. Selleks on alati olnud ka ajakirjandus, kes valetab ja vassib ning on kõiges süüdi."