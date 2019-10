Rahvuslik lennufirma Nordica tegi nädalavahetusel viimase lennu Tallinna oma nime all. Edaspidi Nordica vähemalt mõnda aega Tallinnast ei lenda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nordic Aviation Groupi juhatuse esimees Erki Urva möönis, et tõenäoliselt toob rahvusliku lennufirma lahkumine Tallinna liinidelt kaasa piletite kallinemise.

"Kui ikkagi kaks lennufirmat lendasid samadesse sihtkohtadesse praktiliselt tiib-tiivas kõrvuti ja tegid kõva hinnakonkurentsi, siis muidugi, kui üks vedaja jääb alles, võib ta oma hinda tõsta," nentis ta.

Reisifirmad arvestavad hinnatõusuga eelkõige neil liinidel, kus jääb lendama vaid üks vedaja.

"Eks me üsna pea saame näha, mis hakkab juhtuma näiteks Vilniuse liinil. Prognoosida võib, et see on esimene koht, kus hinnad hakkavad muutuma," kommenteeris Estraveli müügidirektor Kaire Saadi. "Lendude kättesaadavusega on ka lood märksa kehvemad. Eriti kahju on Nordica suvesihtkohtadest nagu näiteks Split ja Rieka, kust oli hea kombineerida kõikvõimalikke pakette Horvaatiasse, Itaaliasse, Sloveeniasse."

Nordica juht rõhutas, et tulevikus loodetakse lende Tallinnast jätkata. "Me ei ole Tallinnast lende lõpetanud, me oleme nad peatanud. Elu näitab, kuidas turuolukord areneb. Meil on omaniku poolt avaldatud soovi, et me peaks olema valmis lende jätkama, kui turuolukord peaks muutuma. Praegu Tallinna lennujaamal läheb väga hästi. Ka sel talvisel hooajal on 31 erinevat sihtkohta Tallinnast," sõnas Urva.

Omanik ehk riik võib seda küll soovida, kuid käsku lendude taasalustamiseks anda ei saa.

"Ettevõte peab olema isemajandav. Riik ei saa sinna raha sisse panna. Kui riik ei saa raha sisse panna, siis riik ei saa ka öelda, et hakake sinna lendama. Riigi poolt on mõeldavad ainult niisugused suunised, et näiteks me tahame, et meil Londonis päevasel ajal oleks 1 lend, siis me teeme sellele liinile hanke, kus saavad osaleda Air Baltic või siis Nordica," selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas.