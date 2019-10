Sester: Nordica eesmärk ei peaks olema konkurentsi pakkumine turul

"See, milleks kunagi Nordica loodi, oli otseliinide olemasolu Eesti elanikele ja ka välisinvestoritele ja turistidele. See oli Nordica põhieesmärk. Nordica eesmärk ei peaks olema konkurentsi pakkumine turul. Eesti riik võib konkurentsi pakkuda ka muudes valdkondades, küsimus on, kas see oleks mõttekas," ütles Sester ERR-ile pärast majanduskomisjoni istungit.

"Riik peaks sekkuma ikkagi siis, kui on tegemist turu tõrgetega ja samal ajal on riigil huvi, et üks või teine turu element toimiks. Praegusel hetkel kindlasti, kui otseliine ei ole, siis tekib küsimus, kas allhanke korras tegutseval ettevõttel, isegi siis kui ta on kasumlik, on põhjust ja vajadust olla äriturul," lisas ta.

Positiivseks pidas Sester asjaolu, et Nordica ise on oma praegust olukorda pärast otseliinide sulgemist defineerinud mitte otseliinide katkestamisega, vaid peatamisega. "Nad on seda selgelt defineerinud hetkeolukorra parima lahendusena. Nad on defineerinud selle nii, et kui turukonkurents võimaldab, siis taastada," lausus Sester.

"Lähiaeg annab arutust. Kindlasti selliseid otsuseid ei tehta kiiresti. Paljuski mängib rolli see, milliseks kujuneb lennundusturg nii Euroopas kui ka Eestis. Praegu on meil 13 erinevat lennuettevõtet teenindamas meie reisijaid, talvisel ajal 31 sihtkohaga, suvisel ajal koguni 38 sihtkohaga. Kui see nii toimib tulevikus edasi, siis Nordical allhanke teenust jätkates pole minu nägemuste järgi mõtet," sõnas Sester.

Juba varem mitu liini sulgenud Nordica lõpetab oktoobri lõpust lendamise Kopenhaageni, Vilniuse, Viini, Kiievi ja Trondheimi liinil.

Nordica on Eesti rahvuslik lennufirma, mis asutati valitsuse otsusega 25. septembril 2015. Ettevõte kuulub 100 protsenti Eesti riigile ning tegeleb kommertslendude organiseerimisega. Kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele tütarettevõtted Regional Jet OÜ ja Nordic Aviation Advisory OÜ. Nordica ja LOT-i tütarettevõte Regional Jet osutab lennuteenuseid LOT-ile, Nordicale, SAS-ile, Air Serbiale, Flybele ja erinevatele hankelepingu põhistele partneritele Euroopas.