Urva: iga suletav Nordica Tallinna liin oli kahjumis

"See on ka põhjus, miks need kinni pandi. Meie rahakott pole nii sügav, et kõrval tegutseva dumpinguga võistelda," rääkis Urva ajalehele.

Urva ütles, et Nordica lühikeses ajaloos on ka kasumlikke liine olnud - näiteks Brüssel, kus aga tulemused kukkusid kohe, kui Air Baltic hakkas ka seda liini lendama.

Urva märkis, et Air Baltic, kes Tallinnast algavaid liine lisanud on, ei saa samuti neid kasumlikult majandada.

"Kui lätlased avasid tiib tiivas Tallinnast lende, siis ma küsin: meie müüsime pileteid kallimalt ja teenisime miinust, kuidas said neil liinid kasumis olla? See pole lihtsalt võimalik! Eesti turg on väga raske turg. Ma arvangi, et sellest [Air Balticu] 26 miljonilisest miinusest on väga suur osa Tallinna liinide alla magama pandud," ütles Urva.

Air Balticu esimese poolaasta kahjum oli 26 miljonit, mis sai avalikuks vaid seetõttu, et lätlastel oli vaja võlakirjaemissiooni teha.

"Aga üldiselt on Air Balticu puhul tegu nii läbinähtamatu ettevõttega, seal sees toimuvat on ülimalt kiivalt alati varjatud," lisas Urva.

Nordica grupp lõpetab 2019. aasta miinuses, kiiresti kasvav allhankelendude tütarfirma Regional Jet eraldi võttes aga kasumis.