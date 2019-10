AK käis vaatamas, kuidas möödub musta kassi kuu Pärnumaa varjupaigas

Varjupaikade MTÜ on oktoobri musta kassi kuuks kuulutanud ning loomaarmastajad on musti ja ka mustvalgeid kasse varjupaikadest usinalt koju viinud. Kuid vähemasti Pärnumaa loomade varjupaigas on musti kiisusid veel saadaval.

Päris tasuta ei saa varjupaigast isegi musti kasse, aga tavapärase 35-eurose loovutustasu asemel tuleb maksta vaid euro. Kui karantiinis olevad loomad välja arvata, on Pärnumaa loomade varjupaigas vaid paar-kolm sellist kiisut, kes musta kassi kuu tingimustele vastavad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Oktoober on läinud meil väga hästi. See kuu on meil juba koju saanud 14 musta ja mustvalget kassi. Kokku on meil siis tegelikult läinud 26 ja neist 14 on siis need mustad," rääkis Pärnumaa loomade varjupaiga juhataja Seyle Juss.

Muidugi on kasse varjupaigas oluliselt rohkem.

"Osad kassid on alles varjupaika saabunud, nemad on veel karantiiniruumides, ja osad kassid on siis ka enda poegadega veel karantiiniruumides. Kokku on meil tänase päeva seisuga 66 kassi," tunnistas Juss.

Kasside karantiin kestab 14 päeva, aga kui neil on pojad, siis kestab see seni, kuni pojadki on vaktsineeritud. Aga kes veel oktoobris musta kassi soovib, siis neid ootab Pärnumaa loomade varjupaik külla.