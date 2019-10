Kevadistel riigikogu valimistel valimiskünnise alla jäänud erakond Eesti 200 on asunud üle-eestilist organisatsiooni välja ehitama, milleks viimati asutati Saaremaa piirkond.

"Oleme nüüdseks õppinud, et nelja kuuga ei ole võimalik luua erakonda, valmistada ette valimisi ja minna valimistele - see on liiga lühike aeg," tunnistas Eesti 200 juht Kristina Kallas Meie Maale.

"Siiani koosnes meie erakond lihtsalt mingist hulgast ühtse maailmavaatega inimestest, kes kõik tahtsid tegutseda ja olid valmis midagi ära tegema, aga meil ei ole siiani olnud organisatsiooni, olime nagu tüüpiline start up ettevõte, kus toimimismudel leitakse tegevuse käigus," lausus Kallas.

Eesti 200 piirkonna koordinaatoriks Saaremaal sai Jaanika Roosman, ühe aktiivsema liikmena nimetas Kristina Kallas ka Koit Kelderit, kes oli erakonna esinumber viimastel valimistel.

Mis puudutab kahe aasta pärast saabuvaid kohalikke valimisi, siis siin tuleb Kallase sõnul mõelda, kus on kohalikel valimistel mõistlik oma kandidaadid välja panna ja kõikides omavalitsustes seda tõenäoliselt ei tehta.

Oktoobris kerkis Eesti 200 toetus ERR-i tellitud Turu-uuringute riigikogu valimiste küsitluses seitsmele protsendile ning Postimehe tellitud Emori küsitluses suisa 9,4 protsendile.