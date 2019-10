Kantar Emori uuring näitab parlamendivälise Eesti 200 tõusu

Oktoobris toetas Reformierakonda 32,5 protsenti küsitletutest. Liidrikoht on kindel, kuid siiski jääb see näitaja oluliselt maha erakonna suvistest rekordtulemustest, kui näiteks juunis oli toetusprotsent koguni 36 ja augustis 36,8.

Teisel ja kolmandal kohal on Keskerakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), kelle toetusprotsent on oktoobris vastavalt 17,6 ja 16,6. Sealjuures on Keskerakonna näitaja kuuga 1,1 protsendi võrra paranenud, EKRE-l aga 1,8 võrra kukkunud.

SDE on 12,4 protsendiga neljas, kusjuures toetust on kuuga 1,4 protsendi võrra juurde tulnud. Sellele vaatamata on neile kuklasse hingamas Eesti 200, kes kasvatas kuuga toetust 1,9 protsendi võrra 9,4 protsendini.

Isamaa on aga madalseisus, omades oktoobris vaid 6,2 toetusprotsenti ja see tulemus on kuuga kukkunud 0,8 punkti.

Roheliste toetus on 2,9 protsendi peal ja Elurikkuse Erakonnal 1,7 peal.

Kantar Emori strateeg Aivar Voog tõdes, et erakondade reitingud pole oluliselt muutunud võrreldes septembriga.

"Juhib kindalt Reformierakond. Keskerakond on tasapisi taastamas oma reitingut muu rahvuse hulgas ning nende väikeste muutustega sügise alguses on see erakond tõusnud teiseks, möödudes EKRE-st. EKRE reiting on võrreldes suvega olnud pigem langev, nad ei ole ka sügisestes meediakajastustes enam nii esiplaanil nagu seda olid suvel," märkis Voog.

Kantar Emor küsitles 10.-16. oktoobrini veebiintervjuuega 1182 valimisealist Eesti kodanikku vanuses 18-84-aastat.