"On selge, et ainult politseinike ja kaitseliitlastega me saari kaitsta ei suuda," nentis minister Helme maakonnalehele.

Siseminister rääkis, et sõjaolukorras võivad saared olla kõige magusam asi, mille potentsiaalne vaenlane okupeerib ja kasutab neid uppumatute emalaevadena, kuhu on võimalik paigutada raketitõrjekompleksid ja Eesti blokeerida.

"Soovime, et meil oleks selline heidutus, et võimalik vastane ei proovikski meie saari okupeerida ning teaks, et igast suunast, kust ta ka püüab Eestisse tungida, on tal vastas professionaalsed kaitsejõud."

Minister lisas , et see omakorda eeldab mahukat ressurssi, mida kaitsejõududel praegu pole ja mida pole kaitsejõududele ka võimalik eraldada.

Hiiumaa siseturvalisuse probleemiks nimetas ta suvist plahvatuslikku rahvaarvu kasvu, kui saarele tuleb palju võõraid, kes toovad kaasa nii käitumuslikke probleeme kui ka narkootikume.