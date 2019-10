ERR Virginias: Halloweeni ajal muutunud üha populaarsemaks farmide külastamine

Ameeriklased hakkavad Halloweeniks valmistuma juba mitu nädalat enne õiget päeva - poed upuvad kõrvitsatest, kaunistustest ja kostüümidest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viimastel aastatel on aina enam populaarsust kogunud ka erinevate farmide külastamine.

"Sellest on saanud kohalik sügistraditsioon paljude inimeste jaoks, kes siin läheduses elavad. Nad võtavad kaasa sõpru, kes on siia alles kolinud. See on väga lahe. Lapsed saavad siia tulla igal aastal ja mõnel aastal nad kardavad

traktorisõidu aita ja järgmisel aastal see meeldib neile," rääkis Coxi farmi omanik Lucas Cox.

Coxi farm asub pealinnast Washingtonist umbes tunnise autosõidu kaugusel ja seda külastab aastas üle 10 000 inimese. Sealsel sügisfestivalil on võimalik toita loomi, lasta alla suurtest liumägedest, sõita traktorikastis ja läbida maisipõllu õudustelabürint.

"Kõige parem asi, mida täna nägin, oli lehma lüpsmine. Ma ei ole kunagi lehma lüpsmist näinud," rääkis Sanayiaah.

"Mulle meeldib traktorisõit. /.../ Ma nägin hobust. Ta oli väga pehme," rääkis Brooklyn.

Pärast farmis lõbutsemist saavad külastajad välja valida ka oma lemmikkõrvitsa, mida hiljem kodus laternaks meisterdada. Seejärel ei jää üle muud kui kommipommijaid oodata.