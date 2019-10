Galerii ja video: Trumpid jagasid Halloweeni puhul lastele maiustusi

Trumpid jagasid temaatiliselt dekoreeritud Valge Maja hoovis kostümeeritud lastele komme ja tegid koos nendega pilti.

31. oktoobril tähistatakse Ameerikas Halloweeni ehk pühakute päeva eelõhtut, mil lapsed saavad kostümeeritult ukselt-uksele käies kommi küsida ning täiskasvanud fantaasiaküllastes riietes ringi käia.

Halloween on kombinatsioon paljudest traditsioonidest, mille juurde lisaks kostümeeritult ringi käimisele kuuluvad ka kõrvitsad. 18. sajandist hakkas Iirimaal levima komme tuua ühislõkkelt koju süsi õõnestatud kaalika sees, mis ongi nüüdse kõrvitsalaterna eelkäija. Uskumuste järgi pidi see sümboliseerima esivanemate hingi. Iiri emigrandid kandsid kombe üle Ameerikasse, kus kaalikas asendus kõrvitsaga, mida on palju kergem lõigata ja õõnestada.