Följeton: kaabude laenutus tõusis Halloweeni eel uutesse kõrgustesse

Halloweeni ajal lähevad kostüümilaenutuses kõige paremini kaubaks kaabud, mis on jubedad, stiilsed ja jube stiilsed. Samuti on väga popid Ruubeni vurrud.

Mardi- ja kadripäev võisid kunagi olla populaarsed tähtpäevad, aga kui rääkida uksele koputamise ja kommi lunimise traditsioonidest, siis praegusele järelkasvule on läänelik Halloween palju südamelähedasem.

Pole ka ime – traditsiooniliste pühade vaimus tuleks pererahvale laulda ja tantsida, kuid Halloweeni puhul piisab ainult sellest, et tõmbad selga hirmutava kostüümi ning deklameerid uksel: "komm või pomm".

Milline on aga üks tänapäevane "hirmutav kostüüm", mis pererahval kõhud lahti ehmatab ning kuklakarvad turri ajab?

Meie toimetus otsustas selle välja uurida. Võtsime ette külaskäigu ühte Tallinna kostüümilaenutusse, kus poepidaja Manivald Reginald värskemad trendid paljastas.

Palun öelge meile, millised on praegu teie kõige menukamad kostüümid?

Eks vampiirid, libahundid ja muud Hollywoodi koletised on ikka klassika, aga kuna Eesti elas sel aastal üle kahed valimised, siis oleme palju välja laenutanud ka poliitiliste figuuride kostüüme. Näiteks kaabusid enam laenutada ei saagi – neid saab nüüd ainult osta ja needki on peaaegu täiesti läbi müüdud. Kui numbritest rääkida, siis praeguseks oleme laenutanud ja müünud 75 protsenti rohkem kaabusid kui eelmise aastal.

Miks just kaabud?

Sest kaabu on "jube ja stiilne ning jube stiilne". See on isegi pakendil sloganina kirjas. Halloween on ju ideaalne võimalus mehe asemel tema mütsi narrida. Komplektid lähevad ka väga hästi kaubaks – näiteks kahe kaabu ja ühe märkmiku kombo on väga populaarne.

Vabandust, mis asi?

See on põhimõtteliselt terve lavastus. Kaks last on maskeerunud isa ja poeg Helmeks. Nad koputavad uksele ja küsivad pererahvalt, et vabandust, ega teil siin homo- ja soopropagandat ei tehta. Siis ilmub nende selja tagant välja liberaalne ajakirjanik märkmikuga ja ütleb Helmedele täpsete tsitaatide toel, mis nad valesti tegid. Ja siis saavad kõik kommi.

Muide, kellele kaabusid ei jagu, siis Ruubeni vurrud on meil ka üsna popp artikkel. Ja tüdrukutele on meil välja pakkuda imelised Moonika Helme ja Kersti Kaljulaidi kleidid ning parukad. Või miks mitte ka poistele, me ei mõista kedagi hukka.

Mis need siin topsis on? Lihtsalt rohelised pastakad?

Ei-ei, need on osa linnaosavanema kostüümist. Sa kõnnid mööda koridori pastakad käes ja hõikad: "Laske sisse, ma olen kandidaat number 945 ja mul varbad külmetavad!"

Meil on siin saadaval ka erinevad valimislubaduste kaustikud, kui keegi soovib oma esituse perfektsuseni lihvida.

Kas siis jutt, et lapsed ei taha kommi väljateenimiseks vaeva näha, ei vastagi tõele?

Muidugi mitte. Nad hüüavad hea meelega valimisloosungeid, kui see külvab kodudes õudu ja paanikat, nagu Halloweeni ajal kombeks.

Aga need? Kas need siin on päris telefonid?

Jah, teil on võimalus soetada oma isiklik päriselt töötav IT-ministri Huawei, millesse on installeeritud ainult eestikeelne menüü. Komplektis koos nähtamatu pingiga on see suurepärane Halloweeni kostüüm.

Millised on kõige ebapopulaarsemad kostüümid? Kas mõni artikkel ei lähe üldse kaubaks?

Meil on laos terve seinatäis oravakostüüme, mis kopitavad seal juba pikemat aega. Koid on nende kohevad sabad juba nartsudeks närinud. Samuti seisavad Artur Talviku baretid jõude riiulis. Võib-olla nimetan need järgmine aasta ümber Che Guevara barettideks. Äkki siis õnnestub mõned eurod tagasi teenida.

Näiteks need siin olid enne ninjakostüümid. Kedagi ei huvitanud ninjad, aga siis nimetasin nad ümber Kõlvarti kimonoteks ja nüüd kaovad need letilt nagu soojad saiad.

Nägin siia poodi sisenedes ühte ülikonnas poissi, kes laulis "Vabanda! Tunnusta! Mis siis muud kui vabanda!" Kas see pidi olema Jüri Ratas?

See oli muidugi pisike Jüri Ratas, kes oma laulu harjutas. Ülikond ja noodivihik on müügil eraldi, aga need võib soetada jällegi kombona koos kahe kaabuga.

See lavastus näeks välja nii, et kaks last on Helmed, kes koputavad pererahva uksele ning küsivad, et ega seal abordipropagandat ei tehta. Siis ilmub nende selja tagant välja väike Jüri Ratas ning laulab oma vabandamislaulu. Ja siis saavad kõik kommi.

* Käesoleva artikli näol on tegemist följetoniga.