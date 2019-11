Eesti Raudtee rajab nõmmekatele Järve keskuse juurde ajutise ülekäigu

Muidu hoogsalt raudteid tarastav ja ülekäike sulgev Eesti Raudtee on nõus nõmmekatele vastu tulema ning Järve Selveri taha ajutise ülekäigu rajama. Eesti Raudtee kinnitusel on ettevõtmine jäänud toppama linnaametnike passiivsuse taha, Kristiine linnaosavanema Jaanus Riibe sõnul on ametnikega küll räägitud, kuid tema sellest plaanist ei tea.

Tallinnas Järve Selveri tagant viib raudteeni korralik külatanum, mille nõmmekad on aastakümnete jooksul sisse sõtkunud, et üle raudtee pääseda. Nüüd käib seal omalaadne sissisõda - kui Eesti Raudtee teeb tara korda, siis inimesed lõikavad läbipääsemiseks sellesse auke, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui oleks see avatud ja siin peaks midagi juhtuma, siis vaadatakse uuesti Eesti Raudtee poole, et miks te suunate inimesed raudteed ületama kohas, kus ei ole ametlikku ülekäigukohta," rääkis Eeesti Raudtee ohutusjuht Tarvi Viisalu.

Viisalu saab inimeste murest aru, sest lähimad ülekäigukohad jäävad kaugele. Seetõttu ongi Eesti Raudtee valmis rajama ajutise ülekäigu seniks, kuni Viljandi maantee pikendamisel Tervise tänavani rajatakse jalakäijate tunnel.

"See võib tunduda lihtne, aga asi on keerulisem. Meie raudteele saame plaadid ära panna, väga võimalik, et tehnilise lahendusena ka foorid ja helisignalisatsioonid, aga inimesed tuleb sinna ületuskohale suunata," ütles Viisalu.

Kuna senine ülekäik on rongijuhile halvasti nähtav, siis turvalisuse tõttu pole võimalik ajutist ülekäiku täpselt senisele kohale rajada. Kui ülekäiku liigutada kas või 50 meetrit, siis suunaks see inimesed tühermaale.

Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul on raudteeettevõte linnaametnikega sel teemal rääkinud, aga talle pole ühtegi ametlikku kirja tulnud.

"Kui inimesed on harjunud mingist kohast käima, siis sellise traataiaga nagu Eesti Raudtee siia ette on pannud, seda hetkega ei muuda. Nagu me näeme, paratamatult pahatahtlikud inimesed lõikavad selle lahti, et üle raudtee liikuda. Seni kuni see kahe-kolmeaastane tunneli plaan teostub, on mõistlik see ajutine lahendus siin ellu viia," rääkis Riibe.

Ta ei välista ülekäigurajale ajutise tee rajamist. "Juhul kui AS Eesti Raudtee poolt siia ülekäik rajatakse, siis me leiame freesasfaldi ja vajaliku eelarve, et see jalakäijate rada siin katta," ütles ta.

Eesti Raudtee kinnitusel kohtusid nad linnavõimu esindajatega viimati juunis ning lähiajal loodetakse taas kokku saada, et ülekäigu probleem lahendada.