Surnuaedades asuvad tööle küünlakullerid

Ettevõte Gratitude Services pakub teenust, kus internetitellimuse peale viiakse küünal inimese eest hauale. Nii saavad ka need, kel pole võimalust või tahtmist ise surnuaeda minna, lähedastele siiski küünla kohale toimetada.

"Hiljem saadame tellijale pildi sellest, kuidas küünal on hauale reaalselt jõudnud," ütles ettevõtte juhatuse liige Allan Selirand.

Kolmele alustavale kullerile tuli hingedepäevaks üle 300 tellimuse. "Hindame seda väga heaks tulemuseks teenusele, mida pole varem hauahooldusettevõtete poolt digitaalses kanalis pakutud," ütles Selirand. Küünalde hind oleneb paketist ja jääb vahemikku 4 kuni 12 eurot.

Tallinna Kalmistute juhataja Jaak Taevas leiab, et tegu on pisut alatu mõttega. "Miks ma siis üldse pean küünalt süütama, kui ma ei viitsi surnuaeda minna?" küsis ta.

Taevas selgitas, et saab aru, kui tegemist on näiteks surnud riigitegelastega, kel pole lähedasi elavate kirjas ning kalmistutöötajad peavad haua eest hoolitsema. "Isiklikul hauaplatsil jätab see potjomkinluse mulje, et ma nüüd demonstreerin, et näete, minu hauaplatsil on küünal, aga ma pole vaeva näinud, et see põlema saaks," rääkis ta.

Samas tõdes Taevas, et kui inimene on haige või välismaal, siis võib ta tõesti küünlaid hauale tellida. Isiklikult Taevas selleks põhjust ei näe. "Ma võin ju kodus lähedase mälestuseks küünla põlema panna, kui surnuaeda sõita ei saa," ütles ta. "Tähtis on see, et see meeles oleks."

Selirand ütles, et ettevõtte sihtrühm ongi inimesed, kes elavad välismaal või surnuaiast kaugel. "Näiteks kui pole võimalik sõita Tallinnast Räpinasse, aga inimene soovib, et see küünal seal haual põleks," ütles ta.

Tartu linna asutuse Kalmistu juhatajal Enn Veenperel pole algatuse vastu midagi. "Inimesed on ju üle maailma laiali ja ega nad igaks puhuks ilmselt surnuaeda jõuagi," ütles ta. Veenpere lisas, et on väga hea, kui vajaduse korral saab küünlad teenuse kaudu hauale.

Küünalde kullerteenusega alustati Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Selirand ütles aga, et firma kavatseb kahe aasta jooksul kaardistada Baltikumi surnuaedu ning laieneda edasi Skandinaaviasse, Lääne-Euroopasse ja Põhja-Ameerikasse.

Lisaks asub ettevõte hauaplatse hooldama. Sarnaselt AirBnb majutusplatvormile, kus internetis saavad kokku korteriomanik ja üürnik, on firmal kevadel plaan viia Eestis kokku tellijad ja teenusepakkujad haudade hooldamiseks enam kui 150 surnuaias.