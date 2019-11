Tartus tehti esimest korda interaktiivseid operatsioone

Varem Kelly Sildarut ja Magnus Kirti opereerinud Madis Rahu lõikuslaua peal oli reedel käsipallur, kelle põlve eesmine ristatiside vajas taastamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seekord oli operatsioon aga tavapärasest keerulisem, kuna operatsioonisaalil oli kahepoolne ühendus konverentsisaaliga ning Rahu pidi lõikuse ajal inglise keeles vastama vaatajate küsimustele. Kogenud kirurgile interaktiivne operatsioon probleemi ei valmistanud.

"Õnneks ülikooli kliinikumis me päris palju tudengitele seletame operatsiooni ajal, /.../ keeruline on kindlasti, kui küsitakse palju. Ma eelmine aasta tegin Rootsis samasugust lõikust ja siis oli praktselt iga 30 sekundi tagant küsimus. Siis oli väga raske, operatsioon venis väga. Siin õnneks ei ole arstid nii aktiivsed küsima ja on lihtsam. Aga tavaliselt sellise opiga ma kaotan ikka üks kilo, higiga," rääkis Rahu.

Spordispetsiifilisi põlvevigastusi esineb Eestis umbes 10 000 juhtu aastas, sellest umbes 1000 on ristatisideme vigastused. Operatsioonide arv on vigastute omast aga palju madalam.

"Antud operatsioone tehakse Eestis suurusjärgus 350-400 aastas. Samas, üks on operatsioonide arv, aga teine on tegelik patsientide arv. Me räägime ka siin sellest, kes on sobilik üleüldse kirurgiliseks raviks. See on oluline teadmine, mis tuleb ka kaasa võtta, sest antud vigastusi on Eestis siiski rohkem - neid on üle 1000, võib-olla isegi rohkem," selgitas traumatoloog Leho Rips.

Ta lisas, et interaktiivne operatsioon on parim meetod, kuidas arendada oskusi ja teadmisi spordivigastuste ravis.