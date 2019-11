EKI hinnavõrdlus: Helsingis saab Tallinnast soodsamalt mähkmeid ja valuvaigistit

Kaupade ja teenuste hinnad on Tallinnas üldjuhul oluliselt madalamad kui Helsingis ning hinnavahe Tallinna kasuks on suurem just teenuste hindades, selgub konjunktuuriinstituudi (EKI) septembrikuisest võrdlusest. Helsingis on odavamad vaid mähkmed ja mõned meditsiinikaubad.