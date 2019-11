Coop Pank läheb börsile 50 päeva jooksul

Coop Pank teeb ettevalmistusi börsile minekuks ja eesmärk on seda teha järgmise 50 päeva sees, ütles panga juhatuse esimees Margus Rink. Nasdaq Tallinna börsi juhi Kaarel Otsa sõnul on börsi jaoks iga ettevõtte avalikult kaubeldavaks muutumine tähtis sündmus.

Rink rääkis ERR-ile, et praegu valmistatakse ette Coop Panga aktsiate avalikku noteerimist ja sellega on püsitud graafikus.

"Töötame selle nimel, et Coop Panga aktsiate esmane avalik pakkumine Tallinna börsil võiks toimuda järgneva 50 päeva sees. Meil ei ole võimalik täna öelda aktsiate märkimise alguse kuupäeva, aktsia hinda ega emissiooni mahtu - pakkumise täpsed tingimused avaldame pakkumise väljakuulutamisel," sõnas Rink.

Viimati tuli Eesti pankadest aktsiatega börsile LHV pank, kelle IPO toimus ja aktsiad noteeriti 2016. aasta mais. Sama aasta oktoobris tuli võlakirjadega börsile Inbank.

Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots ütles, et börsi ja investeerimiskogukonna jaoks üldisemalt on iga ettevõtte lisandumine börsile ehk avalikult kaubeldavaks muutumine oluline sündmus.

"Veel olulisem ja suurem sündmus on see siis, kui ettevõte on juba tuntud – nagu Coop Pank kindlasti on. Tuntusega kaasneb üldjuhul ka suurem investorite huvi ettevõtte väärtpaberite vastu nii IPO käigus kui ka pärast järelturul kaubeldes," tõdes ta.

Otsa sõnul on rusikareegel, et hüpped nende väärtpaberikontode arvus, millel on vähemalt üks Tallinna börsil noteeritud väärtpaber, toimuvad siis, kui turule tuleb mõni suur ja tuntud ettevõte.

"Seega loodame, et Coop Panga plaanitav IPO on edukas ja selle käigus tekib jälle juurde hulk investoreid, kes saavad osa ühe ambitsioonika Eesti ettevõtte kasvust," lisas ta.

Ots märkis, et investorid ootavad ettevõttesse investeerides aktsiahinna tõusu või ettevõtte võimekust maksta dividendi ning neile kriteeriumitele võib ettevõte vastata juhul, kui see on edukas ja kasvuambitsiooniga.

"Coop Panga juhtide seniste sõnavõttude põhjal julgen väita, et Coop Pangal ambitsioonist puudu ei ole," lausus Nasdaq Tallinna börsi juht.