Fondijuht peab Coop Panga IPO hinda panga kasvu jätkudes mõistlikuks

"Esmase arvutuse põhjal on Coop Panga hinnakordajad mõistlikud, kui eeldada, et panga senine kasvutrend jätkub ning pank suudab tulevikus oma tulemusi järjest parandada," ütles Avaron Asset Management investeeringute juht Peter Priisalm teisipäeval ERR-ile.

Coop Panga pakutavate aktsiate märkimise hinnavahemik on 1,15-1,3 eurot.

"Emissioonis on aktsiad hinnastatud kõrgemalt kui panga aktsiate raamatupidamislik väärtus. Arvestades, et Coop Pank on suutnud viimastel aastatel näidata ligikaudu 10-protsendist omakapitali tootlikkust, siis tänastes rahaturu tingimustes suudab Coop ilmselt seda preemiat ka õigustada," lisas Priisalm.

Tema sõnul on Coopi hinnakordajad võrreldes LHV Pangaga madalamad, mis on ka igati põhjendatud, arvestades LHV Panga suuremat turuosa ja suuremat tuntust investorite hulgas.

"Loomulikult peaksid investorid hindama ka riske ja arvestama võimalusega, et oodatud tulemused ei materialiseeru. Ise pean üheks suuremaks riskiks majanduse jahenemist, mis tavaliselt avaldab pangandussektori aktsiatele negatiivset mõju," rõhutas Priisalm.

SEB-panga esindajad teisipäeval pärast hinnavahemiku avaldamist seda kommenteerida ei soovinud, kuid SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev ütles ERR-ile, et SEB jälgib tähelepanelikult kõiki suuremaid kodumaiseid esmapakkumisi ja kavatseb analüüsida ka Coop Panga pakkumist.

Esmaspäeval kommenteeris SEB kapitali- ja aktsiaturgude maakler Kert Koppel Coop Panga börsiletuleku plaane järgmiselt: "Enne põhjalikku analüüsi ja täpsete emissioonitingimustega tutvumist on raske Coop Panga IPO hinnavahemikku kommenteerida. IPO maht on Baltikumi turu eripära arvestades igati korralik ning juba see näitab, et ootused investorite huvi osas on suured ja seda ilmselt ka õigustatult, kui arvestada investeerimisvõimaluste piiratust koduturul ning suurt hulka vaba raha, mis seisab jõude Eesti pankade kontodel."

Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juht Marek Randma ütles ERR-ile, et Swedbank ei kata veel Coop Panga aktsiat analüüsiga, mistõttu ei saa ka Coop Panga IPO-le hinnangut anda.

Coop Pank soovib IPO-ga kaasata kasvustrateegia toetuseks 37 miljonit eurot lisakapitali ja emiteerib selleks kuni 32,2 miljonit uut aktsiat, tõstes panga aktsiate koguarvu kuni 94,4 miljonini.

Lisaks uute aktsiate emiteerimisele müüvad IPO käigus osa olemasolevaid väikeaktsionäre uutele investoritele kokku kuni 14,1 miljonit aktsiat. Seega saavad investorid IPO käigus omandada kokku kuni 46,3 miljonit aktsiat.