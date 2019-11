Coop Panga börsipakkumine tundub ekspertidele atraktiivne

"Mõistliku mahuga tehing. Võib hästi töötada, kui turuolukord püsib," ütles Superia Corporate Finance juhtivpartner Henrik Igasta. Kui Põhjala pangad annavad oma turuosa ära, siis on Coop Pangal kasvuruumi küll, lisas ta.

"Mõistliku mahuga tehing. Võib hästi välja töötada, kui soosiv turuolukord püsib," ütles Superia Corporate Finance juhtivpartner Henrik Igasta. Kui Põhjala pangad jätkavad Baltikumis turuosa kohalikele loovutamist, siis on Coop Pangal jätkuvalt palju kasvuruumi, lisas ta.

Tema sõnul on pakkumine hinnavahemiku keskpunktis hinnastatud tasemel umbes 1,3 korda olemasolev omakapital, mis ei ole kiire kasvuga panga puhul liiga agressiivne ootus, kuid selline hinnaootus eeldab ka kasumlikkuse paranemist. Samas märkis Igasta, et antud pakkumise juures on huvitav, kuidas on pakkumise vahemik jäetud üsnagi kitsas – umbes 12 protsenti selle keskmest arvutatuna. Tavapäreselt jäetakse hinnavahemikuks kuski 20-25 protsenti, sest aktsiaturud on volatiilsed ja pakkumise korraldajatel on vaja olla hinnastamisel pakkuda investoritele paindlikkust.

Igasta hinnangul võib otsus kitsa vahemiku kasuks viidata see asjaolule, et korraldajal on piisavalt konkreetne institutsionaalse eelmarketingi tagasiside võimaliku hinnataseme ja nõudluse suuruse osas.

Jaeinvestoritelt prognoosib Igasta kõrget huvi aktsia vastu, sest Coop on tuntud kaubamärk, hiljutised Eesti esmaemissioonid on järelturul pakkunud head tootlust ja emissioonitingimustega üritatakse stimuleerida jaemärkimist sealhulgas varajast märkimist. "Jaeinvestor on esmaemissioonis kindlasti oluline sihtgrupp, seda on Coop ka kommunikeerinud" märkis Igasta, kuid möönas, et tõeliselt hea tulemuse tegemiseks ja järelturul jätkusuutliku hinnataseme tekkeks on vaja ka korralikku institusionaalset märkimist.

Ka Red Gate Capitali juhatuse liige Aare Tammemäe prognoosib Coop Panga aktsiale populaarsust jaeinvestorite hulgas. "Eelmisesd IPO-d [aktsiate esmased avalikud pakkumised]: LHV, Tallinna Sadam, on näidanud et kodumaistel investoritel on suur huvi investeerida kodumaistesse ettevõtetesse," rääkis Tammemäe. "Coop näitab, et tasub siseneda Eesti kapitaliturule."

Tema sõnul on selge, et Coop Panga börsile tulek on ainult üks sammudest ja tulevikus on näha suuremas hulgas Eesti ettevõtete aktsiate ja võlakirjade börsile toomist, sest ühest küljest tekib rohkem valikuid ja teisest küljest kasvab inimeste teadlikus sellest, et arvel seistes raha ei kasva.

Tammemäe lisas, et plaanib ka ise Coop Panga aktsiaid märkida. Igasta ütles, et otsustab selle tuleva nädala teises pooles.

Coop Pank teatas teisipäeval, et selle aktsia märkimisperiood algab tuleva nädala esmaspäeval ja aktsiatega kauplemine Tallinna börsil detsembri alguses. Pank plaanib emiteerida kuni 32,2 miljonit aktsiat millele lisaks müüvad senised omanikud veel kuni 14,1 miljonit aktsiat. Pank kaasaks kapitali 37 miljonit eurot.

Pakkumise hinnavahemik on 1,15 kuni 1,3 eurot aktsia kohta ja IPO rahaline maht seega ligi 55 miljonit eurot. Emissiooni ülemärkimise korral eelistatakse jaeinvestoreid ning omakorda eraldi Coop Panga kliente. Eelisjaotus jaeinvestoritele on kuni 2500 aktsia ulatuses ja esimesel nädalal aktsiate märkijatele kuni 5000 aktsia ulatuses. Coop Panga klientide eelisjaotus on kuni 10 000 aktsiat.