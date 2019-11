Eestis on külas Tšehhi kaitseväe juhataja

"Mul on hea meel, et Tšehhi Vabariik osaleb väga aktiivselt NATO tegevustes Balti regioonis. Tšehhi Vabariigi õhuväel on nende esimesel õhuturbemissioonil Eestis lisaks operatsioonilistele ülesannetele võimalus osaleda ka väljaõppes, ennekõike harjutada koostegevusi siin paikneva lahingugrupiga. Ka Eesti õhuruum pakub pilootidele häid väljaõppevõimalusi," ütles Eesti kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem.

"Eesti kaitsevägi annab endast parima, et võõrustada oma Tšehhi kolleege professionaalselt ja sõbralikult. Meie eesmärk on pakkuda liitlastele Eestis parimat vastuvõtva riigi toetust," lisas kindralmajor Herem.

Põhja-Atlandi Nõukogu otsuse kohaselt valvavad NATO liikmesriikide õhujõud Eesti, Läti ja Leedu õhuruumi rotatsiooni korras alates 29. märtsist 2004. aastal, kui Balti riigid said NATO liikmeks. 2012. aasta Chicago tippkohtumise raames pikendas Põhja-Atlandi Nõukogu Balti riikide õhuturbe missiooni määramata ajaks.

NATO õhuturbe teine lennusalk baseerub Šiauliai lennubaasis Leedus, kus 3. septembril võtavad Ungari ja Hispaania õhuväelastelt valvekorra üle Belgia ja Taani õhuväed. Tšehhi on varem panustanud Balti õhuturbemissiooni kahel korral Šiauliai lennubaasist.