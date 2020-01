Kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Veiko-Vello Palm andis Tšehhi õhuväelastele üle Balti õhuturbemissiooni medalid ja tänas neid Eesti ja teiste Balti riikide õhuruumi turvamise eest. Samuti tervitas ta Poola õhuväelasi, kellel seisab ees neljakuune teenistus Eestis.

Ämarisse saabunud Poola kontingendi kodubaas on 32. taktikaline lennubaas Laskis ning õhuturvet hakatakse tagama hävitajatega F-16.

Ämarisse saabunud hävitajad on lennubaasis valves ööpäevaringselt, sooritavad vajadusel tuvastuslende ja teevad regulaarselt treeninglende.

"Tänane päev on Balti õhuturbemissiooni jaoks kahekordselt märgiline. Esmalt seetõttu, et esimest korda selle missiooni ajaloo vältel valvasid Eesti õhuruumi Tšehhi õhuväelased. Teisalt seetõttu, et täna, samuti esmakordselt, asuvad Poola õhuväelased täitma siin sama ülesannet. Tšehhi ja Poola õhuväe osalemine selles NATO õhuruumi puutumatuse tagamiseks olulises operatsioonis demonstreerib liitlaste pühendumust ja solidaarsust ning tugevdab heidutust mitte üksnes Balti regioonis, vaid kogu NATO-s," ütles oma sõnavõtus kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk.

Brigaadikindral Palm ütles, et Eesti kaitseväge seob Poola kaitseväega pikaaegne ja tulemuslik koostöö.

"Näiteks mullu tõid poolakad Kevadtormi õppusele esmakordselt rannakaitse raketiüksuse, mis harjutas muu hulgas ka Saaremaa pinnal," ütles Palm.

"Eduka koostöö jätkumise hea tunnistus on nüüdsest ka Poola õhuväelaste ja lennukite teenistusse asumine Ämari lennubaasis Balti õhuruumi turvamisel. Soovin neile selleks edu ja jõudu," lisas ta.

Varssavi õhukomponendi õhuoperatsioonide juhtimiskeskuse ülem kindralmajor Dariusz Malinowski ütles, et on meeldivalt üllatunud eestlaste külalislahkusest. "Meid on siin äärmiselt kenasti vastu võetud. Eestlased on olnud professionaalsed ning tunneme end siia oodatuna, see on meile suur au. Anname endast parima, et järgneval neljal kuul koostöös Eestiga Balti riikide õhuruumi turvata," kõneles ta.

Tseremoonial osalesid ka Tšehhi õhuväe ülem kindralmajor Petr Hromek ja NATO ühendatud õhuoperatsioonide keskuse Uedem ülema asetäitja brigaadikindral Slawomir Zakowski.

Põhja-Atlandi Nõukogu otsuse kohaselt valvavad NATO liikmesriikide õhujõud Eesti, Läti ja Leedu õhuruumi rotatsiooni korras alates 29. märtsist 2004. aastal, kui Balti riigid said NATO liikmeks. 2012. aasta Chicago tippkohtumise raames pikendas Põhja-Atlandi Nõukogu Balti riikide õhuturbe missiooni määramata ajaks.

NATO õhuturbe teine lennusalk baseerub Šiauliai lennubaasis Leedus, kus õhuturvet jääb tegema Belgia õhuvägi. Poola on varem panustanud Balti õhuturbemissiooni kaheksal korral Šiauliai lennubaasist.