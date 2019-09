Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem andis Ühendkuningriigi õhuväelastele üle Balti õhuturbemissiooni medalid ja tänas neid Balti riikide õhuruumi turvamise eest. Samuti tervitas ta Tšehhi õhuväelasi, kellel seisab ees neljakuune teenistus Eestis.

Ämarisse saabunud Tšehhi kontingendi kodubaas asub Caslavis ning õhuturvet hakatakse tagama hävitajatega JAS-39 Gripen. Ämarisse saabunud hävitajad on lennubaasis valves ööpäevaringselt, sooritavad vajadusel tuvastuslende ja teevad regulaarseid treeninglende.

Tseremoonial osalenud kaitseminister Jüri Luik tervitas Tšehhi kontingenti nende esmakordsel missioonil Ämaris ning tänas Ühendkuningriigi õhuväelasi nende teenistuse eest.

"Eesti liitus NATO-ga kevadel 15 aastat tagasi. Alates hetkest, kui kolm Balti riiki olid ühinenud, sai alguse ka Balti õhuturbe missioon," ütles Luik.

Tšehhi kaitseminister Lubomir Metnar tänas kaitseväge suurepäraste tingimuste loomise eest Tšehhi õhuväe pilootidele ning soovis neile kordaminekuid eesootaval missioonil.

"Tšehhile on see juba kolmas õhuturbe missioon Baltikumis, kuid Eestist turvame õhuruumi esimest korda. Meile on see missioon väga olulise tähtsusega – tegemist pole mitte ainult NATO liikmelisusest tuleneva kohustusega, vaid ka sooviga panustada NATO idapiiri kaitsmisesse ning piiritaguste ohtudega silmitsi seismisesse," lisas Metnar.

Suurbritannia Kuningliku õhuväe operatsioonide ülema asetäitja lennuväemarssal Gerry Mayhew tänas lennubaasi sujuva koostöö ning külalislahkuse eest ning lubas, et kuninglik õhuvägi tuleb kindlasti Ämarisse tagasi.

Põhja-Atlandi Nõukogu otsuse kohaselt valvavad NATO liikmesriikide õhujõud Eesti, Läti ja Leedu õhuruumi rotatsiooni korras alates 29. märtsist 2004. aastal, kui Balti riigid said NATO liikmeks. 2012. aasta Chicago tippkohtumise raames pikendas Põhja-Atlandi Nõukogu Balti riikide õhuturbe missiooni määramata ajaks.

NATO õhuturbe teine lennusalk baseerub Šiauliai lennubaasis Leedus, kus 3. septembril võtavad Ungari ja Hispaania õhuväelastelt valvekorra üle Belgia ja Taani õhuväed. Tšehhi on varem panustanud Balti õhuturbemissiooni kahel korral Šiauliai lennubaasist.