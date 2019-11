Tänavu juulis alustatud kriminaalmenetluse käigus kogutud tõendid viitavad, et suhtlusvõrgustikus loodud grupis müüdi erinevaid narkootilisi aineid, näiteks ecstasy ja MDMA, kanep, amfetamiin ja kokaiin, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tänaseks on vahi alla võetud kolm noormeest, kes olid peamised varustajad ja müüjad. Suhtlusvõrgustiku Telegram gruppi kuulus üle 200 noore, kellest paljud on ka alaealised.

"(Äri) käis erinevaid võtteid kasutades, kus üritati tagada osapoolte anonüümsus, alates sellest, et kõik kasutasid erinevaid varjunimesid. Ja teiseks, et üldse grupi liikmeks saada, oli vaja teha tutvumiskohtumisi, kus veenduti isikute taustades, et keegi ei kujuta ohtu grupile ja diileritele. Siis sai minna täpsemaks ja sai grupi liikmeks ja siis hakkas juba info liikuma, kellel milliseid uimasteid on pakkuda. Sealt edasi sai juba kokku leppida kohtumisi. Selliselt need kuriteod aset leidsidki," selgitas PPA narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro.