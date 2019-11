Poliitikud kanepi seadustamist ei toeta

Eesti ühiskond ei ole kanepi legaliseerimiseks valmis. Sellist seisukohta võis täna kuulda riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil kohal olnud poliitikutelt.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölderi (Keskerakond) hinnangul on praegu Eesti poliitiline suund selline, et kanepi puhul mingisugusest legaliseerimisest või mingisugusest reeglite lõdvendamisest rääkida ei saa.

Rahvaalgatuse korras riigikogule pöördumise teinud ja sellele enam kui tuhat allkirja kogunud aktivistid soovivad aga, et riik asuks kanepiturgu reguleerima, selle maksutaks ja kehtestaks vanuseliseks müügipiiranguks 21 eluaastat.

EKRE liikmest pöördumise eestvedaja Oskar-Aleksander Lesment on tänase musta turu kohta ise uuringuid tehes jõudnud järeldusele, et selle suurus on Eestis umbes 170 miljonit eurot, selle maksustamine tooks riigikassasse tulu ja reguleerimine piiraks ka kanepi kättesaadavust alaealiste seas.

"See majanduslik aspekt või kasu, mis me selle puhul saame, ei kaalu üle seda poolt, millised on tervislikud kahjud," märkis Mölder.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt (SDE) sõnul tooks kanpei legaliseerimine kaasa väga suure tervishoiukulude kasvu, lisaks inimlikud kannatused. Tema hinnangul tooks see kaasa ka kanepitarvitajate arvu kasvu.

Lesmenti sõnul tegeletakse Eestis tagajärgede ja kuludega ka praegu, kuid tulu läheb kriminaalidele. Ta soovitab poliitikutel uurida, kuidas mullu kanepi legaliseerinud Kanadas olukord muutunud on.

"Las nad käivad ära, vaatavad, kuidas regulatsioon seal toimub, suhtlevad kohalike ekspertidega, räägivad kohalike poliitikutega, kas oli hea, oli halb, kes on poolt, kes on vastu, millised on argumendid, millised on arengud ja millised on nende seadusandluse arengusuunad," rääkis ta.

Küti sõnul kasvas Kanadas pensionäride arv, kes kasutavad kanepit. "Ma ei arva, et see peaks olema selline eeskuju, kuhu püüelda," märkis ta.

Eelmisel nädalal arutas kanepi legaliseerimise küsimust ka valitsuse uimastiennetuse komisjon, mis samuti kanepi legaliseerimist ei toetanud. Mõnda küsimust poliitikute hinnangul siiski võiks arutada – Küti sõnul võiks rääkida karistuste leevendamisest kanepi omamise eest, Mölderi hinnangul aga sellest, kas tänagi lubatud ravikanep peaks olema Eestis kättesaadavam.