Tartu Loodusmajas saab teha tutvust turteltuvidega

Selle aasta lindudeks on valitud turtel- ja kaelus-turteltuvi, ent kui paljud teavad, et kaelus-turteltuvi on väheseid linnuliike, kes suudab juua vett pea alaspidi, pistes noka vette ja imedes, ning kuidas tunda kaelus-turteltuvi ära ja miks iga kaelusega tuvi polegi turteltuvi - nendele küsimustele aitab vastata Tartu loodusmaja, kus elab selle aasta algusest viieliikmeline tuvipere.