Maksuameti uus juht selgub ilmselt järgmisel nädalal

"Tippjuhtide valikukomisjon on oma töö lõpetanud, valinud ühe kandidaadi välja ja esitanud rahandusministrile," ütles riigikantselei kommunikatsioonijuht Kristiina Tiimus ERR-ile.

Rahandusministeeriumist öeldi, et kandidaat saab avalikuks ilmselt järgmisel nädalal.

Lähiajal peaks lõpule jõudma veel mitu konkurssi. Tippjuhtide valikukomisjon on välja valinud ka uue valitsuse kommunikatsioonidirektori. Sel nädalal riigisekretär kohtub temaga ja püüab tingimustes kokku leppida. Kui need on paigas, öeldakse nimi välja.

Riigikantselei strateegiadirektori konkursil on kolm inimest sõelal. Kolmapäeval on kolme lõppvooru pääsenud kandidaadiga komisjonivestlused.

Tehnilise järelevalveameti peadirektori konkursil peetakse eelvestlusi kahe kandidaadiga, kolmapäeval otsustatakse, kes pääseb lõppvooru.

Konkurentsiameti peadirektori konkursil vaadatakse kolmapäeval alles laekunud avaldused üle.