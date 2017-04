Tartu Arena suurhalli ehitamiseks valmis kaks eskiislahendust

Tartu linnahalli idee üle on arutletud juba 2000ndate aastate algusest. 2006. aastal ehitati linna A. Le Coq Sport spordimaja, mis mahutab kuni 2200 inimest. Tartu Arena suurhalli idee algatajate sõnul on Tartusse vaja aga veelgi suuremat halli rahvusvaheliste suurürituste korraldamiseks. Selleks on nüüd valmis kaks eskiislahendust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Arena Tartu suurhalli idee autor Tanel Tein ütles, et kahest ideest üks on hästi innovatiivne, liigutatava vahelaega, teine aga standardne.

"Põhiline erinevus on, et Salto arhitektuuribüroo tehtud vahelaega eskiisprojekt oleks maja kasutuse mõttes pidevalt töös," kirjeldas Tein ja lisas, et teine variant tähendaks, et suurürituste vahelisel ajal ei toimuks seal midagi.

Eskiislahenduse järgi võiks ligi 46 miljonit eurot maksev Salto arhitektuuribüroo liigutatava vahelaega multifunktsionaalne suurhall asuda Ülejõe linnaosas, Puiestee tänava ja Kasarmu nurgal.

Kuu arhitektuuribüroo eskiislahenduse järgi asuks ligi 32 miljonit eurot maksev suurhall Raadil Eesti Rahva Muuseumi vahetus läheduses.

Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson märkis, et kindlasti ei teki hall nüüd ja kohe.

"Selle poole tuleb liikuda, et selline hall tekiks. Tuleb välja mõelda majandusmudelid, kõik osapooled, kes oleks nõus seda halli finantseerima, ja kuidas seal tõesti igapäevaselt kasutusse võtta," sõnas ta.

Ehkki linnavalitsus pooldab halli ehitust, ütleb tasuvusanalüüs, et praegu Tartus toimuvate suurürituste arvu juures langeks hall tõenäoliselt kahjumisse. Kunnar Jürgensoni sõnul ei saaks suurhallis olla seega rohkem kui 4000 istekohta ning ennekõike oleks halli vaja spordivõistluste jaoks.

"See eeldab, et tekivad suuremad populaarsed võistkonnad, kes toovadki inimesi kokku, ja need võistkonnad suudavad tuua Tartusse kokku kaks kuni viis tuhat inimest," lausus Jürgenson.

Kas, millal ja kuhu võiks suurhall Tartusse kerkida, ükski asjaosalistest praegu öelda ei oska. Raha tuleks selleks küsida nii linnalt, riigilt, erasektorilt kui Euroopa fondidelt.