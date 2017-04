Krištafovitš peab end Vabaerakonna liikmeks ja lubab kandideerida

Jevgeni Krištafovitš leiab, et on jätkuvalt Vabaerakonna liige ja lubab kandideerida erakonna juhatusse ja Artur Talviku vastu esimehe kohale.

Krištafovitš teatas sotsiaalmeedias, et mittetulundusühingu seadus sätestab, et kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

Ta ütles, et esitas Vabaerakonnale kaks avaldust: "Esimeses taotlesin enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt ja teises registreerisin ennast esimehe ja juhatuse liikme kandidaadiks 23. aprillil toimuvale üldkoosolekule."

Vabaerakonna juhatus arvas 24. märtsil Krištafovitši liikmeskonnast välja, kuna erakonna hinnangul laimas ta pidevalt erakonda ning levitas liikmete kohta valeväiteid.

"Krištafovitš on arvatud liikmeskonnast välja vastavalt erakonna põhikirja punktile, mis sätestab, et juhatus võib erakonna liikme välja arvata juhul, kui ta on pannud toime vääritu teo või tegutseb vastuolus Vabaerakonna põhikirjale. Krištafovitš on valeväiteid levitades ning erakonda laimates pannud toime korduvalt väärituid tegusid," teatas Vabaerakond toona.

Reedel kirjutas Krištafovitš, et jätkab oma esimehekampaaniat. "Luban, et esimehena ma juurutan teist poliitilist kultuuri. Vabaerakond saab jälle poliitiliseks diskussiooniplatvormiks kus aktsepteeritakse eriarvamusi ja austatakse kõiki liikmeid. Ma luban poliitilistele oponentidele, et nende positsiooniga erakonnas arvestatakse," teatas ta.

Vabaerakonna kongress toimub 23. aprillil.