Telia tõstis rändlustasude kaotamise tuules andmesidepakettide hinda

Rändlustasude kaotamise tuules on Telia teinud oma klientidele väikese silmamoonduse - välja reklaamitud rändlustasude kaotamise varjus on muudetud andmesidepakettide mahtu ja hinda, mis justkui pole võrreldavad, sest andmemahud pakettides tõepoolest muutusid, kuid kui on soovi saada andmemahtu vähemalt senises mahus, tuleb valida suurema andmemahuga ja selle võrra ka kallim andmesidepakett. Seejuures ei ole kogu kuine paketis sisalduv andmesidemaht EL-is kasutatav.

Kui varem oli kõige tummisemas paketis 48 gigabaiti (GB) andmemahtu hinnaga 29.99 eurot, siis nüüd on mahukaimas andmesidepaketis 64 GB hinnaga 34.99 eurot. Vana mahuga paketti enam olemas ei ole, seega kui klient soovib vähemalt samas mahus internetti, peab ta viis eurot juurde maksma. Alternatiiv on võtta kõvasti lahjem, 32-GB-ne pakett, mis maksab 25.99.

Samasugusesse hambasse on disainitud kogu uus pakett, ikka samal põhimõttel: vana andmemahuga paketti enam olemas ei ole, aga uus ja mahukam on mõistagi kallim ning kui ei soovi juurde maksta, tuleb tunduvalt lahjemat ja pisut odavamat eelistada.

Telia: see on väga hea pakkumine

Täpselt sellele võrreldamatusele Telia oma kommentaaris rõhubki.

"Vanad ja uued paketid pole omavahel üheselt võrreldavad, kuna pakettide sisu ja mahud on erinevad," kommenteeris Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf.

"Uutes pakettides on mitukümmend protsenti rohkem andmeside mahtu ning rohkem ka kõneside mahtu. Kui võrrelda pakettides sisalduva gigabaidi hinda, siis see hoopis langeb võrreldes vanade pakettidega. Kui arvestada ka seda, et rändlusregulatsiooni vaates on Põhja-Euroopa operaatorid mobiilse andmeside hulgihindade arvestuses Lõuna-Euroopa omadega tunduvalt kehvemal positsioonil, on tegu kliendile väga hea pakkumisega," leidis Neudorf.

Seejuures ei ole kogu andmesidemaht kasutatav EL-is, näiteks suurima, 64-GB-se paketi puhul saab kasutada 8 GB, teiste pakettide puhul vähem.

Soomes madalam hind ja rohkem andmemahtu

Kui Telia esindaja sõnul on tegemist väga hea pakkumisega, siis ometigi pole Eesti pakettide hinnad ja andmemahud võrreldavad sama firma Soome pakettidega.

Telia pakub Soomes kõige mahukamas paketis piiramatus koguses internetti hinnaga 29.90. Selles paketiga saab EL-is kasutada 10 GB andmemahtu.

26.90 eurot maksvas paketis on samuti piiramatu hulk internetti ning EL-i andmemaht sama, 10 GB, erinevus on vaid kõnede ja sõnumite hulgas, mis paketis sisaldub.

Neudorf ei soostu sisulist põhjendust tooma, miks on sama ettevõtte hinnad Soomes madalamad ning selles sisalduv andmemaht nii kodumaal kui EL-is kõvasti suurem kui Eestis.

"Me ei oska kahjuks teiste riikide hinnapoliitikat kommenteerida, kuna ei tea, mis on nende kalkulatsioonide aluseks, milline on nende klientide tarbimiskäitumine ning millised on pakettide tingimused," vastas Neudorf. "Telia lähtub oma pakettide koostamisel oma klientide kasutusharjumusest. Kuna näeme, et inimeste vajadus mobiilse andmeside järele kasvab nii kodus kui reisides, lisati erakliendi pakettidesse kuni kolmandiku võrra enam mobiilse andmeside mahtu."

Seega on Eesti Soome kõrval endiselt väike vend.