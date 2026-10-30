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Jervan: IT-sektoris on võitjad need, kes suudavad kohaneda muutustega

Eesti
Foto: Kairit Leibold / ERR
Eesti

Tulevikus teeb lihtsama programmeerimistöö ära tehisintellekt, mistõttu vajab Eesti majandus koodikirjutajate asemel IT-insenere, kes suudavad tehisaru taltsutada ja seda teistes valdkondades turvaliselt rakendada, sõnas Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna dekaan Gert Jervan "Aktuaalses kaameras".

Kogu aeg on räägitud, et IT-spetsialiste on puudu. Nüüd on järsku kõik üle. Miks teie arvates?

Ma arvan, et nad ei ole üle, vaid tööturg hakkab väga kiiresti muutuma. Oleme lihtsalt praegu ajahetkes, kus on ülikiired muutused nii maailmas kui ka Eestis. Siinsel tööturul võtab natuke aega, et asjad kohaneksid. Tegelikult väga paljud töökohad teistesse sektoritesse, kus siiani on olnud karjuv puudus IT-oskustest, IT-tööjõust ja digitehnoloogiatest laiemalt. Olgem ausad, Eesti majanduse üleüldine tootlikkus on suhteliselt madal ja üks põhjuseid on ka see, et digitehnoloogiad ei ole väga laialdaselt rakendatud.

Teie õpetate Tallinna Tehnikaülikoolis IT-spetsialiste, kutsekoolid õpetavad. Mis spetsiifikaga neid nüüd vaja on? Kogu aeg on öeldud, et tulge meile õppima, järsku olete vale asja õpetanud?

Ei, siiamaani ongi olnud väga palju vaja arendajaid – neid, kes kirjutavad koodi, kes teevad arvutile selgeks, mida on vaja teha. Aga näiteks järgmisest aastast alates Tehnikaülikool arendajaid ei õpeta, me hakkame õpetama IT-insenere, sest meil on vaja inimesi, kes mõistavad suurt pilti, kes suudavad analüüsida, mida inimesed tahavad, ja suudavad selle ka ellu viia. Meil on tulevikus väga palju vaja arhitekte, nii et see töö läheb tegelikult teise kohta.

Võitjateks osutuvad need, kes suudavad ümber kohaneda – needsamad arendajad, kes tulid hiljuti turule. Kui nad suudavad end edasi arendada ja saada inimesteks, kes suudavad tehisaru taltsutada, siis nendel on tööpõld väga suur.

IT-valdkond on olnud mõnes mõttes ka Eesti edulugu. Kes ettevõtetest jääb ellu?

Ma arvan, et needsamad ettevõtted, kes suudavad ka muutuda, kelle ärimudelid lähevad kaasa. Meil on Eestis väga häid näiteid IT-ettevõtetest, kes on suutnud ennast viimastel aastatel kas nullist üles ehitada või ka juba praegu ümber muuta. Võidavad need, kes lähevad muutustega kaasa.

See tähendab seda, et programmeerijad on olnud siiamaani natuke nagu lihttöötajad? Seda teeb nüüd AI ära ja võitjaks jääb see, kes oskab öelda AI-le, mida teha ja hinnata AI-d?

Üks väga oluline asi on see, et kõik need, kes hakkavad AI-d ja tehisarupõhiseid programme kasutama, suudaksid aru saada, mida see tehisarv genereerib. See on üks asi, mida me tahamegi tudengitele õpetada – mitte üksikud oskused, kuidas koodi kirjutada. See ongi mõneti väga lihtsalt öeldes niisugune monkey business. Aga kui nad saavad aru, mida tehisaru neile genereerib, suudavad seda valideerida ja saavad veenduda, et see on ohutu, turvaline ja korrektne, siis see on see, mida on tulevikus vaja.

IT-valdkond on olnud natuke kättesaamatu ja sellele vaadatakse alt üles. Siis on traditsiooniline tootmine ja majandus eraldi. Nüüd tuleb need kaks tegelikult kokku panna?

Meil on teistes valdkondades väga suur vajadus tehisaru järele. Samuti tervishoiusektori koha pealt – maailmas on praegu väga palju just tehisaru arendust tervishoius. Selleks on vaja, et saavad kokku tervishoiu- ja tehisaruinimesed. Kuna üks ei tea ühte maailma ja teine teist, siis kui nad hakkavad teineteisega rääkima, võib selle koha peal maagia toimuda.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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