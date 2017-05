Riigifirmadel on võimalus keelatud toetused turunduseelarvesse paigutada

Riigifirmade toetus erinevatele ettevõtmistele on aastate lõikes kõikunud seitsmesaja tuhande ja 1,2 miljoni euro vahel. Suurem langus neljasajale tuhandele eurole toimus läinud aastal, mil juba oli õhus küsimus, kas ja mis ulatuses peaksid riigiettevõtted sponsorlusega tegelema.

Neljapäeval valitsuse poolt parlamenti saadetud riigivaraseaduse eelnõus seisab, et toetada tohib ainult teadus- ja arendustegevust.

AS Eesti Energia toetas läinud aastal haridusvaldkonda umbes 20 000 euroga. Raha anti aga ka näiteks Lüganuse vallapäevade korraldamiseks. 40 000-eurose toetuse sai Narva Energiajooksu korraldav MTÜ Spordiürituste korraldamise klubi.

Mittetulundusühingu juhatuse liige Mati Lilliallik nentis, et riigiettevõtte panust Ida-Virumaa rahvaspordiürituse korraldamisel on raske üle hinnata.

"Nad on loonud tegelikult veel seitse aastat tagasi koos meiega Ida-Virumaa suurima rahvaspordi sündmuse, mis on väga elujõuliseks osutunud ja üle Eesti tähelepanu pälvinud. Väga kurb oleks, kui selline asi üksnes seadusepügalatesse takerdub ja ära jääb," sõnas Lilliallik.

Rahandusminister Sven Sester märkis, et asi pole lihtsalt seadusepügalas. Muudatust on vaja, et riigiettevõtted suunaks oma vahendid kas konkreetselt enda hüvanguks, või kui ettevõtlusest kasum tekib, annaksid selle dividendidena riigile.

"Paljude aastate jooksul riigi omandis olevad äriettevõtted ei ole teinud iga kord toetusprogramme lähtudes peaasjalikult oma ettevõtte võimalikust lisandväärtusest, mida võiks tekkida ühe või teise toetusega. Ehk need otsused on olnud suhteliselt mittemõõdetavad ettevõtete majandustulemuste valguses," ütles Sester.

Ettevõtte tegevusvaldkonda puudutavad teadus- ja arendustoetused tulevad Sesteri hinnangul ettevõttele kasuks. Ta märkis, et kultuuri ja sporti peaks rahastama aga riigieelarvest.

Samuti peaks eelnõu järgi mujalt toetajaid otsima. Näiteks lennuliiklusteenistuselt on abi saanud lennupäevad. Väike-Maarja valla erinevaid üritusi on kahesaja euro suuruste annetuste kaupa toetanud AS Vireen. Teisalt ei pruugi valitsuse tahe nii selgel kujul reaalsuseks saada.

Eesti Energia loob hooliva ettevõtte kuvandit

Eesti Energia turundus ja kommunikatsioonidirektor Monika Viidul ütles, et jooksuvõistlust ei toetata asja enda pärast, vaid ka riigifirmale välja teenima vastutusrikka ja hooliva ettevõtte kuvandi.

"Narva Energiajooks on olnud Eesti Energia jaoks väga oluline kanal, mille kaudu me oleme saanud enam kui viiesajale tuhandele kliendile ennast tutvustada, meie brändi tutvustada, hoida nende seas tuntust," lausus Viidul. Ehk tegemist on turundusega.

Kui toetused, millest riigivaraseadus räägib, otsustab ära ettevõtte nõukogu, siis turundustegevuse võib kirjutada ka lihtsalt vastavale eelarvereale. Mis on aga turundus ja mis lihtsalt abivalmidus, see hakkab ilmselt selguma riigifirmade, seadusandja ja audiitorite ühistööna. Võib-olla peaks riik juba eos konflikti ära hoidma ja panema riigifirmade turunduskuludele piirid?

"Me võime ka nii mõelda. Me võime ka arendada teemat veel edasi, et miks üldse riik omab üht või teist ettevõtet," arutles Sester. "Ja kas riigiettevõtetel üldse on vaja reklaami teha, kui nad on majandussektoris, kus ei ole konkurentsi. Aga need on küsimused, mis on juba järgmise etapi arutelud."