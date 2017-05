Reuters: arvatavalt Venemaaga seotud häkkerid ründasid Balti energiavõrke

Intervjuud paljude õiguskaitseorganite ja erasektori uurijatega, siseringi kuulujate ja ametnikega näitavad, kuidas häkkerid on viimase kahe aasta jooksul paralleelselt tõsisemate rünnakutega Ukrainas tunginud vaikselt ka Balti võrkudesse, vahendas Reuters.

Tunnistajate sõnul kahtlustatakse, et kampaania taga on Venemaa riiklikud organisatsioonid.

Reuters ei ole saanud allikate väidetele sõltumatut kinnitust.

NATO allikad ütlesid, et rünnakud Baltimaadele tekitasid mure, et häkkerid võivad blokeerida selle piirkonna energiavõrgud, nii nagu seda tehti Ukrainas. NATO küberturvalisuse eksperdid usuvad, et häkkerid testivad Balti energiavõrke, leidmaks nende nõrku kohti ja saamaks teada, kuidas neid kontrollitakse, et suuta need tahtmise korral välja lülitada.

"Igapäevaselt toimuvad DDoS-rünnakud (teenusetõkestusründed - toim), mille eesmärk on uurida võrgu ülesehitust, seega on täiesti võimalik, et edaspidi võib juhtuda midagi tõsist," rääkis üks Brüsselis töötav NATO ametnik, kes palus anonüümsust, kuna tal pole voli avalikult sellest rääkida.

Leedu võrguettevõte Litgrid ütles, et rünnakud nende IT-süsteemidele ja võrkudele on pidevad, kuid DDoS-rünnakuid pole tehtud.

Läti võrguettevõte AST teatas, et viimasel aastal ei ole intsidente olnud. Eesti Elering teatas vaid seda, et Ukraina sissetungide ajal 2015. aastal neile rünnakuid ei tehtud.