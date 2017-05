Seeder: Viljandis kandideerimise küsimus arutatakse uuesti läbi

IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et kuna temast on vahepeal saanud erakonna esimees, siis tuleks läbi arutada, kas Viljandis minna kohalikele valimistele valimisliidus või erakondlikus nimekirjas. Seederi sõnul eelistaks tema viimast.

Veel teisipäeval rääkis Seeder näiteks "Aktuaalsele kaamerale", et Viljandi kohalik IRL-i osakond otsustas juba mitu kuud tagasi kandideerida kohalikel valimistel seni veel nimeta valimisliidu nimekirjas ja isegi erakonna esimeheks valituna ei soovi ta kohalike kolleegide plaane pea peale pöörata ning otsus jääb jõusse.

Neljapäeval ütles Seeder ERR-i uudisteportaalile, et see, kas Viljandis minnakse välja valimisliidus või erakondlikus nimekirjas saab olema piirkonna ühine otsus.

"Aga üldpõhimõte on ikkagi erakondlikud nimekirjad ja Viljandi nüüd neid asju veel kaalub. /.../ Kuna minust on saanud vahepeal erakonna esimees erinevalt sellest kui paar kuud tagasi see esialgne otsus langetati, siis on olukord muutunud ja nimekiri koguneb kokku, et vaadata uuele olukorrale otsa ja langetada uus otsus," ütles Seeder.

"Eesmärk on ikkagi minna valdavalt erakondlike nimekirjadega ja ma olen ka ise kutsunud inimesi üles minema ikkagi erakondlike nimekirjadega. Aga loomulikult erandid on mõeldavad ja erandid tuleb alati individuaalselt üks haaval läbi arutada, kus see mõistlik on või mis põhjusel minnakse erandkorras välja valimisliidus," lisas Seeder.

IRL-i üldkogul partei eestseisusesse valitud IRL-i Viljandi osakonna juht Harri Juhani Aaltonen ütles teisipäeval ajalehele Sakala, et valimisliiduna valimistele mineku otsust pärast erakonna üldkogu muutma ei hakata.

Aaltoneni sõnul seatakse Viljandis eesmärk valimised võita ja seda on lihtsam teha valimisliiduna ning seda, et võimuliitu kuuluva erakonna juht ei saa oma kodulinnas oma erakonna nime all kandideerida, ei pea Aaltonen kuidagi kummaliseks.