USA luureametnik: Põhja-Korea on teel mandritevahelise raketi loomise poole

Stewart ütles senati kuulamisel, et praeguse olukorra jätkudes jõuab Põhja-Korea režiim lõpuks tuumaraketini, mis võib ohustada USA-d, vahendas Reuters.

"Kuigi on peaaegu võimatu ennustada, millal see võimekus on kasutusvalmis, siis Põhja-Korea režiim on pühendunud ja teel selle poole, kus selline võimekus on vältimatu," ütles ta.