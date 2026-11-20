USA, Venemaa ja Hiina riigijuhi neljapäevasel kohtumisel märkimisväärseid otsuseid ei tehtud, ütlevad Eesti eksperdid. Kõige rohkem kasu lõikas Hiina president Xi Jinping, kes sai end näidata olulise maailmaliidrina ja tuumajõuna. Venemaa juhile Vladimir Putinile tehti aga iga liigutusega selgeks, et ta pole rahvusvahelisel areenil enam suur mängija.

USA, Venemaa ja Hiina riigijuht rääkisid omavahel nii ÜRO muutmisest kui ka tuumarelvapiirangutest, kuid mingisuguseid käegakatsutavaid tulemusi kohtumiselt ei tulnud.

"Kohtusid Hiina ja Ameerika riigijuht ja Putin lihtsalt tilpnes kaasa, sest tema tegelikult mingit olulist rolli antud kontekstis ei mänginud," ütles Euroopa Parlamendi liige Riho Terras.

Terrase sõnul andis Hiina iga liigutusega märku, et Venemaa ei ole maailmaareenil enam suur mängija.

Riigikogu liige Raimond Kaljulaid aga ütles, et Vladimir Putinile poleks üldse tohtinud anda võimalust end legitiimse riigijuhina näidata.

"On ikkagi tegemist inimesega, kes on pealaest jalatallani verega koos ja kellega sellisel viisil ühele pildile ja kallistama kindlasti Ameerika Ühendriikide president ei oleks pidanud minema," lausus Kaljulaid.

Ekspertide arvates oli kohtumine eelkõige Hiina presidendi Xi Jinpingi triumf, kes jättis endast mulje kui tasakaalukast maailmaliidrist ja oma riigist kui võrdväärsest tuumajõust.

"Hiina on asunud samale tasemele, kus me vanasti nägime Nõukogude Liitu ja USA-d ja võib-olla natuke Venemaad Nõukogude Liidu järeltulijana. See peaks olema suurem rahvusvahelise süsteemi muutus, mingisugune peegeldus või siis visuaalne kinnitus sellele," ütles julgeolekuekspert Rainer Saks.

Saksa sõnul ei soovinud Hiina üldse Ukrainast rääkida, kuid mingites vestlustes sõda kindlasti üles kerkis. Seda enam, et väljaande Politico väitel helistas Donald Trump pärast kohtumist Euroopa liitlastele ja seadis Ukraina jätkuva sõjalise toetamise terava kahtluse alla.

Kaljulaidi hinnangul näitab see Putini oskust inimesi veenda ja koostööle kallutada.

"Selge on see, et tal oli võimalik oma sõnumeid edastada sellisel viisil, et mitte ühtegi teist inimest seal ruumis, näiteks Ukraina esindajaid või Euroopa esindajaid, ei olnud," nentis Kaljulaid.

Samas kutsus Putin eurooplasi Moskvasse, et pidada omavahelisi läbirääkimisi enne mitmepoolseid rahukõnelusi.

"See on klassikaline ühisrinde vältimine, et see ei tekiks, või selle lõhkumine mingites elementides. Taktikaline käik. Aga ei saa öelda, et see oleks igas mõttes välistatud või sel pole mõtet," ütles Saks.

"Me peaksime tõsiselt kaaluma, millisel tasemel sellistele läbirääkimistele minna ja kas sellel üldse mõtet on. Seda rahu ei ole võimalik saavutada, kui Venemaa selleks valmis ei ole ja täna Venemaa ei ole valmis selleks," lausus Terras.

Kindlasti ei tohiks Terrase arvates minna Moskvasse. Läbirääkimised peaksid toimuma neutraalsel pinnal.