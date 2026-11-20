Kuigi kaitseminister Martin Heremi tehtud postitusest võis jääda mulje, et idapiiri sulgemine ongi see, mida Venemaa soovib, siis kinnitas ta, et toetab kahtluseta valitsuse samme idapiiri sulgemiseks, ütles "Aktuaalses kaameras" peaminister Kristen Michal (Reformierakond).

Miks idapiiri sulgemine just nüüd pidi juhtuma?

Venemaal ei lähe rindel hästi, hübriidrünnakud Eestis ja üle Euroopa on intensiivistunud ja me oleme järjest (Venemaale) vastanud – vähendanud piiripunktide lahtioleku aegu, kehtestanud täieliku tollikontrolli. Nagu sündmused täna Poolas ja Taanis näitavad – ühes on raketid ja teises on mõrvakatsed – Venemaa üle Euroopa on väga aktiivne hübriidrünnakutes.

Kui ma õigesti mäletan, siis nädala algusest juba andsite ülesande teha ettevalmistusi piiri kinnipanekuks – aga ega (kaitsetööstusettevõtet Threodi rünnata üritanud) lätlased ju Venemaalt ei tulnud.

Lätlased tulid ikkagi Lätist – neli Läti kodanikku ja ülejäänud ei olnud Läti kodanikud –, aga Venemaa tellimusel. Loeb ikkagi see, kes tellib ja tavaliselt kasutatakse selleks inimesi, keda on võimalik kergesti mõjutada. Ja näiteks üks suur ohuallikas on meie julgeolekus ka see, et üle piiri käivaid inimesi Vene eriteenistused üsna hoolega filtreerivad ja püüavad neid kallutada koostööle.

Kaitseminister Martin Herem on väljendanud seisukohta, et Eesti on (piiri sulgemisega) üle reageerimas ja see üle reageerimine läheb Venemaa kasuks ja Eesti kahjuks.

Martin Heremiga rääkisin. Tema minule on küll kinnitanud, et tema toetab meie samme, pole mingit kahtlust. Ja ütles, et võib-olla teda on ka valesti tõlgendatud. Aga Venemaa ülesanne – ärme loo kahtlust – on selliste operatsioonidega tekitada erinevates riikides, mitte ainult Eestis, ka teistes Euroopa riikides, just sedasama segadust. Et kõik arutaksid järsku, et kas me peaksime olema kuidagi sõbralikumad ehk isegi alandlikumad Venemaa suhtes, et siis nad äkki ei ründaks meie tööstusi. Seda hoiakut me kindlasti ei võta.

Kriitikud ütlevad, et see hetk on ka hea selleks, et tõsta Reformierakonna reitingut.

Ütleme nii, et (Venemaa sõjaväeluure) GRU tõenäoliselt ei tegele Reformierakonna reitingu tõstmisega meie tehaseid rünnates.

Milliseid leevendusi kohalikele elanikele ja ettevõtetele valitsus võiks pakkuda?

See pakett on kokkupanemisel. Täna valitsuses osa ajast kulus selle arutamisele, see võib tähendada rahalist abi, võib tähendada ka toetusmeetmeid erinevatele programmidele Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal.

Mida ütlete nendele inimestele, kelle lähedased on teisel pool piiri, kes vajavad hoolt? Ja väidetavalt ligikaudu 20 000 Eesti kodanikku elab püsivalt või ajutiselt Venemaal.

Sõda käib viiendat aastat. Nagu tagasisidest koha pealt ja paljudes uudistes on olnud, siis inimestel on pikalt olnud seda (piiri sulgemist) oodata, sest järjest on Venemaa vaenuliku tegevuse tõttu tõmmatud piiriakent koomale. Ja oleme ausad – Eesti on käitunud rahulikult, enesekindlalt ja veidi isegi pikaldasemalt kui vahel võiks. Me oleme pikalt püüdnud seda signaali saata, et mõistlikult tuleks käituda – NATO riigi territooriumil ei tohiks meie kaitsevõimeid ja kaitseinvesteeringuid rünnata.

Te olete valmis, et Narvas pinged suurenevad, inimesed on rahulolematud?

Me teeme kõik selleks, et see nii ei oleks. Probleem on siiski Venemaa ja Putin, mitte kuskil mujal.