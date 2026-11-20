Rakveres toimub reedel ja laupäeval noorte sümfooniaorkestrite festival. Kahe päeva jooksul annab 19 orkestrit 11 kontserti ning festival lõpeb galakontserdiga.

Noored muusikud on kohal 11 maakonnast. Kuigi lood on varem oma orkestriga selgeks õpitud, jääb kahel-kolmel koosseisul enne ühist lavaleminekut kohapealseks prooviks umbes tund.

"On kiire proov, on uus saal, on hea saal ja akustika ja tegelikult kõik saab toimima. Kontserdiks oskavad noored ennast alati kokku võtta, nii et ma arvan, see on asi, mis arendab esinemisoskust ka," lausus peakorraldaja Jüri-Ruut Kangur.

Ukuaru muusikamajas astub üles enam kui 680 noort muusikut, kelle esmaettekandes kõlab 2028. aasta laulupeo sümfooniaorkestrite kava.

Kava tutvustatakse juba kaks hooaega ette, et dirigendid jõuaksid anda tagasisidet enne nootide kevadist valmimist. Kuna tipptasemeni jõudmine võtab 20 aastat pilliõpet, on festivalil kaugem eesmärk.

"Me loome juba algusest peale püramiidi. Et lõpuks meil oleks ERSO ja professionaalsed muusikud, peab toimuma juba aktiivne tegevus noorteorkestrite tasemel," ütles Kangur.

Kuigi kõigist noortest tulevikus elukutselisi muusikuid ei saa, hoiab neid pilli juures miski, mida näiteks arvutiekraani tagant ei leia.

"See pakub asendust telefonile ja seda on niisama ka lõbus mängida," lausus Valgast pärit viiulimängija Karoliine.