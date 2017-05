13. sajandi algusest pärit Jõelähtme kirik on oodanud uut katust tornile kümme aastat, kuid ka viimasel kahel aastal pole olnud toetust piisavalt. Nüüd uut tornikiivrit ehitatakse, kuid osa raha on endiselt puudu.

Jõelähtme kirik on tähelepanuväärne kultuurikants Peterburi tee ääres. Hoone ehitati 1220. aastatel ja ehkki algsest väljanägemisest kellelgi aimu pole, arvatakse, et kirikul võis olla koguni kolm torni - tegu oli nimelt kindluse ja kaubakirikuga ning ühte torni kasutati, et laepealsele kauba- ja viljakotte vinnata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kirikus on olnud vaimulikuks Gustav Schüdlöffel, kes 19. sajandi alguses hakkas koguma Kalevipoja-lugusid.

"Meil on olnud siin Schüdlöffeli nimeline baltisaksa soost vaimulik ja tema on esimene, kes võttis kasutusele nn uue kirjakeele," selgitas Jõelähtme koguduse õpetaja Margus Kirja.

Kirikus oli pastoriks ka mõrvatud Harald Meri.

Praeguseks on kirikutorn oodanud uut kiivrit kümmekond aastat. Viimasel seitsmel aastal on pastor Margus Kirja esitanud taotlusi toetuse saamiseks ning eelmisel aastal saadi 30 000 eurot, tänavu 85 000 eurot riiklikust pühakodade säilitamise programmist. Raha on andnud ka vald ja kogudus. Pastor peab aga sügisel riigile järgmise taotluse esitama, sest 30 000 eurot jääb ikkagi puudu.

Kirja küsis ehitajatelt, kas tornile võib jääda osa kattest talveks panemata. "Nad ei osanud mulle selget vastust anda - ütlesid, et nad veel mõtlevad sellele, mida see tähendab. Kas siis osaliselt jääb plekki panemata või lahendavad selle kuidagi teisiti, aga kolmandik või neljandik summast on veel hetkel puudu," rääkis Kirja.

Torni on plaanis paigaldada ka uued vitraažaknad ja kõige kõrgemale puust aknaluugid. See on eraldi projekt.

Jõelähtme kirikus on vaadata ja kuulata palju - kiriku eeskojas seisab 16. sajandist pärit kell, mis enne Põhja sõda maha maeti ja siis üles leiti.