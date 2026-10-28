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Iraan püüab gaasipuudust leevendada tarbimise piiramisega

Välismaa
Inimesed sõidavad Teheranis mööda plakatist, millel on kujutatud Iraani kõrgeim juht Mojtaba Khamenei
Inimesed sõidavad Teheranis mööda plakatist, millel on kujutatud Iraani kõrgeim juht Mojtaba Khamenei Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Majid Asgaripour
Välismaa

USA ja Iisraeli rünnakud on kahjustanud Iraani gaasitöötlemistehaseid ja muud energiataristut, mistõttu kutsus islamirežiim elanikke üles vähendama maagaasi tarbimist.

Iraani asepresident Mohammad Reza Aref kutsus sel nädalal elanikke üles energiat säästma, et tagada gaasivõrgu stabiilne toimimine. Ta hoiatas, et ülemäärase tarbimise korral tõstetakse tariife. Hoiatusi eiravate tarbijate gaasivarustust võidakse piirata.

Parlamendi spiiker Mohammad Bagher Ghalibaf seadis aga eesmärgiks vähendada riigi maagaasitarbimist kümnendiku võrra. Lisaks peavad avaliku sektori töötajad, kelle amet võimaldab kaugtööd, töötama vähemalt kaks päeva nädalas kodust. 

Maagaas moodustab lõviosa Iraani energiatarbimisest. 80 protsenti riigi elektrienergiast toodetakse maagaasi kasutavates elektrijaamades. Seetõttu võivad häired gaasivarustuses mõjutada ka elektritootmist. 

Ajaleht Financial Times kirjutab, et USA ja Iisraeli rünnakud on tõsiselt kahjustanud Iraani gaasitöötlemisrajatisi. Märtsis toimunud õhurünnakud kahjustasid Pärsia lahes asuva South Parsi gaasivälja töötlemisrajatisi. Selle tagajärjel vähenes Iraani igapäevane gaasitootmisvõimsus umbes viiendiku võrra. 

President Masoud Pezeshkian kritiseeris rünnakuid Iraani energiataristu vastu, kutsudes samal ajal üles tegema uusi rahvusvahelisi investeeringuid. "Hävitades Iraani energiarajatisi ja häirides kütusevooge, on need rünnakud seadnud ohtu ülemaailmse energiajulgeoleku ja maailmamajanduse," ütles Pezeshkian Moskvas toimunud foorumil. 

Iraan on umbes 300 miljardi kuupmeetri suuruse aastase tootmisvõimsusega maailma suuruselt kolmas gaasitootja. Riiklike toetuste tõttu, mille eesmärk on hoida hinnad madalad, tarbitakse peaaegu kogu gaas riigisiseselt. Samas ekspordib Iraan aastas 13 miljardit kuupmeetrit gaasi, peamiselt Türki ja Iraaki. 

Seekordset kriisi süvendavad veel ka aastaid kestnud sanktsioonid, vähesed investeeringud. 

Iraan peab Venemaaga ka läbirääkimisi maagaasi importimise üle. 2024. aastal sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi kohaselt võiks Iraan tulevikus importida Venemaalt Aserbaidžaani kaudu kuni 55 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas. Iraan võiks siis tulevikus osa Venemaalt imporditud maagaasist edasi eksportida naaberriikidesse. 

See aitaks leevendada ka kodumaist gaasipuudust, eelkõige Iraani põhjapoolsetes piirkondades. Siiski pole selge, kas esimesed gaasitarned jõuavad kohale piisavalt vara, et leevendada tänavust puudujääki riigisisesel turul. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

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